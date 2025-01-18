IREDA share: Navratna PSU कंपनी लेने जा रही है बड़ा फैसला, सोमवार को दिखेगा जबरदस्त एक्शन!

Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कंपनी ने बोर्ड बैठक को लेकर एलान किया है। जिसका असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है।

कंपनी ने 23 जनवरी 2025 को एक बोर्ड बैठक की तारीख का एलान किया है, जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी दी जाएगी। नवरत्न पीएसयू कंपनी ने इस बोर्ड बैठक की तारीख उस प्रस्ताव को हासिल करने के बाद निर्धारित की है, जिसमें इक्विटी शेयरों के जरिए से योग्य संस्थान प्लेसमेंट (QIP) के जरिए फंड जुटाने की बात की गई है। इसलिए इस फंडिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि IREDA के शेयर की कीमत भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के नेतृत्व में रहेगी, अगले हफ्ते सोमवार को बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है।

IREDA ने भारतीय शेयर बाजार एक्सचेंजों को जानकारी दी है जिसमें कहा गया, "यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 23 जनवरी 2025 गुरुवार को निर्धारित की गई है, जिसमें निम्नलिखित पर विचार और मंजूरी को लेकर फैसला लिया जाएगा: 1] योग्य संस्थान प्लेसमेंट (QIP) के जरिए से इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाना, लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों और किसी भी सरकारी/नियामक/कानूनी प्राधिकरणों की मंजूरी के अधीन, जैसा कि आवश्यक हो। 2] QIP के जरिए से इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाने के लिए कंपनी के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु EGM नोटिस।

PSU ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (अंदरूनी बिजनेस पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 के अनुसार और कंपनी की नीति के तहत कंपनी के सिक्योरिटीज में लेन-देन के लिए 'ट्रेडिंग विंडो' 18 जनवरी 2025 से बंद हो जाएगी और बोर्ड बैठक के समापन के 48 घंटे बाद दोबारा खोल दी जाएगी।

IREDA शेयर हिस्ट्री

IREDA IPO भारतीय शेयर बाजार में हाल के सालों में किए गए सबसे लाभकारी आईपीओ में से एक है। IREDA आईपीओ नवम्बर 2023 में ₹30 से ₹32 प्रति इक्विटी शेयर की मूल्य सीमा में लॉन्च किया गया था। IREDA के शेयर 29 नवम्बर 2023 को BSE और NSE पर 55 प्रतिशत से अधिक की जबरदस्त बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुए। हालांकि, बुल रन यहीं खत्म नहीं हुआ। नवरत्न स्टॉक ने बुल्स का ध्यान खींचा और 12 जुलाई 2024 को NSE पर ₹310 प्रति शेयर के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छुआ, जो कि शेयर सूचीबद्ध होने के 8 महीने से भी कम समय में 850 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।



