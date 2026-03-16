चीन की दिग्गज टेक कंपनी हुवावे (Huawei) भारतीय बाजार में एक बार फिर धमाकेदार वापसी की तैयारी कर रही है। लंबे समय के इंतजार के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर एक नया टीजर देखा गया है, जिसमें 'Coming Soon' (जल्द आ रहा है) का मैसेज दिया गया है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, हुवावे भारत में अपना नया टैबलेट 'मेटपैड 11.5' (MatePad 11.5) लॉन्च कर सकती है। यह डिवाइस पहले से ही ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है और अब इसे भारतीय ग्राहकों के लिए पेश किए जाने की संभावना है।

फ्लिपकार्ट पर दिखा हुवावे का टीजर

फ्लिपकार्ट पर दिखे इस टीजर में 'हैंडी ऑल-राउंडर' टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, हुवावे या फ्लिपकार्ट ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉडल के नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन टीजर में दिखाई दे रही आकृति काफी हद तक मेटपैड 11.5 के डिजाइन से मिलती-जुलती है। फ्लिपकार्ट ने हुवावे के लिए एक खास ब्रांड पेज भी तैयार किया है, जिस पर लिखा है, 'इस पेज पर आने के लिए धन्यवाद, जल्द ही लॉन्च हो रहा है!'

2020 के बाद बड़ी वापसी

हुवावे के लिए यह कदम भारत में एक नई शुरुआत जैसा है। साल 2020 के बाद से कंपनी की भारत में कोई बड़ी बिक्री दर्ज नहीं की गई है। ग्लोबल प्रतिबंधों और कड़े नियमों के कारण कंपनी का स्मार्टफोन बिजनेस काफी धीमा हो गया था। बाजार के जानकारों का मानना है कि स्मार्टफोन के बजाय टैबलेट के साथ वापसी करना हुवावे के लिए कम जोखिम वाला रास्ता है। इससे कंपनी को भारतीय बाजार में अपनी मांग को फिर से परखने का मौका मिलेगा।

बाजार में मुकाबला और विस्तार

चीन में बजट से लेकर फ्लैगशिप सेगमेंट तक मजबूत पकड़ रखने वाली हुवावे अब यूरोप, दक्षिण अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में भी अपना विस्तार कर रही है।

भारत में हुवावे की वापसी से ग्राहकों को सैमसंग और शाओमी जैसे ब्रांड्स के अलावा एक नया और प्रीमियम विकल्प मिलेगा। कंपनी का इरादा पहले टैबलेट श्रेणी में अपनी जगह बनाना है, जिसके बाद वह भविष्य में अन्य प्रोडक्ट्स को भी भारत लाने पर विचार कर सकती है।