IREDA Share । 35 प्रतिशत नीचे आने के बाद अब होगा स्टॉक में बड़ा खेल!

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा IREDA के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 35 प्रतिशत नीचे आ चुके हैं। वहीं पिछले 6 महीने में निवेशकों को करीब 28 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। PSU शेयरों में लगातार दबाव के बीच घरेलू ब्रोकरेज ICICI Direct ने शेयर पर अपना नजरिया रखा है। आइये जानते हैं स्टॉक के नए टारगेट्स...

advertisement

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। देश की बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और FY24-27 में यह 4.8% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि FY27 में पीक डिमांड 277 GW तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता दिसंबर 2023 में 428 GW थी, जिसमें रेन्यूएबल सोर्स का योगदान लगभग 40% (~172 GW) था। रेन्यूएबल क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार का लक्ष्य FY30 तक 500 GW का टारगेट हासिल करना है, जिसके लिए ₹24.43 ट्रिलियन का निवेश आवश्यक है।

ब्रोकरेज का कहना है कि IREDA के रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बिजनेस बढ़ोतरी 25-30% CAGR पर स्वस्थ रहने की उम्मीद है और FY24-30E में अतिरिक्त वित्तपोषण में बाजार हिस्सेदारी ~29% रहने की उम्मीद है, जिससे FY30E तक ₹3.5 लाख करोड़ के AUM तक पहुंचने का अनुमान है।

टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज मानता है कि सरकार के रेन्यूएबल सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हम लॉन्गटर्म ग्रोथ की संभावनाओं पर सकारात्मक रहते हैं, जो AUM में लॉन्ग टर्म और निरंतर वृद्धि को सहायक करेगा। इसलिए हम स्टॉक पर "बाय" रेटिंग देते हैं और ₹250 का टारगेट प्राइस निर्धारित करते हैं, बिजनेस को Discounted Cash Flow (DCF) आधार पर वैल्यूएशन करते हुए, जहां डिस्काउंटिंग दर 12% और टर्मिनल ग्रोथ 6.5% मानते हैं।

ब्रोकरेज का कहना है कि सरकार की 75% हिस्सेदारी के साथ IREDA को सबसे उच्च "AAA" रेटिंग हासिल है, जिससे लॉन्गटर्म उधारी पर प्रतिस्पर्धी लागत पर उधारी हासिल करना संभव होता है, इस प्रकार यह डिविडेंड को सहायक बनाता है। अपेक्षाकृत उच्च अनुपात में फ्लोटिंग रेट लोन (94.3%) और निश्चित दर पर 62% उधारी, घटती दर चक्र में डिविडेंड पर दबाव डाल सकती है, फिर भी AUM में लगातार वृद्धि और उच्चतम क्रेडिट रेटिंग NII वृद्धि को FY24-26E में 26% CAGR की दर से मदद करती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।