IREDA के ऐसे आए रिजल्ट्स, कल दिखेगा एक्शन

IREDA के ऐसे आए रिजल्ट्स, कल दिखेगा एक्शन

अगर NII की बात की जाए तो ये 52 प्रतिशत बढकर 546.8 करोड़ हो गया है जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में 359.8 करोड़ रूपये था।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 10, 2024 18:20 IST

इरेडा  Q2 तिमाही के नतीजे अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट और NII पिछली तिमाहियों के मुकाबले बेहतर है। इस साल की सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 36.2 प्रतिशत बढ़कर 387.7 करोड़ हो गया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में समान तिमाही में 284.7 करोड़ रूपये  था। अगर NII की बात की जाए तो ये 52 प्रतिशत बढकर 546.8 करोड़ हो गया है जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में 359.8 करोड़ रूपये था। इन दोनों मोर्चों पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इन रिजल्ट्स के बाद अब IREDA की री-रेटिंग हो सकती है। मतलब जो लोग रहे थे कि स्टॉक महंगा है वो फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। ऐसा अनुमान है।

IREDA की संपत्ति की गुणवत्ता जून तिमाही की तुलना में स्थिर रही। ग्रॉस एनपीए (Gross NPA) 2.19% पर स्थिर रहा, जबकि नेट एनपीए (Net NPA) जून तिमाही के 0.95% से बढ़कर 1.04% हो गया। कंपनी का डेट टू इक्विटी अनुपात 5.85x रहा, जो पिछले तिमाही में 5.83x था।इस महीने की शुरुआत में, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए बिजनेस अपडेट जारी किया था।साल की पहली छमाही के लिए, IREDA द्वारा स्वीकृत ऋण पिछले साल की तुलना में 303% बढ़कर ₹17,860 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में  ₹4,437 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए थे। ऋण वितरण के मामले में, IREDA ने 30 सितंबर को समाप्त अवधि में पिछले साल की तुलना में 56% अधिक ऋण वितरित किए। कंपनी ने ₹9,787 करोड़ के ऋण वितरित किए, जबकि पिछले साल यह ₹6,273 करोड़ था।

पहली छमाही के लिए लोन बुक का बकाया भी बढ़कर ₹64,500 करोड़ हो गया।हाल ही में जारी किए गए शेयरहोल्डिंग पैटर्न में, IREDA के रिटेल शेयरधारकों ने सितंबर तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, इस दौरान स्टॉक ₹310 के हाई तक पहुंचा और फिर उस स्तर से नीचे आ गया।सितंबर तिमाही के अंत में, रिटेल निवेशकों ने IREDA में 19.88% हिस्सेदारी रखी, जबकि जून तिमाही के अंत में यह 18.59% थी। IREDA में रिटेल निवेशकों की संख्या भी जून तिमाही में 22.15 लाख से बढ़कर 25.86 लाख हो गई।

हाल ही में IREDA अपने आगामी फंड जुटाने की योजना को लेकर चर्चा में है। कंपनी लगभग ₹4,500 करोड़ तक जुटाने की योजना बना रही है, ज्यादातर संस्थागत शेयर बिक्री के माध्यम से। फंड रेजिंग की समय-सीमा पर किसी भी संभावित घोषणा पर भी आय रिपोर्ट के दौरान ध्यान केंद्रित रहेगा।

गुरुवार को IREDA के शेयर 0.7% की बढ़त के साथ ₹232.7 पर बंद हुए। IREDA के शेयर अपने उच्चतम स्तर ₹310 पर लगभग 10 गुना ऊपर थे, जो उनके आईपीओ मूल्य ₹32 से थे। गुरुवार तक, यह स्टॉक अपने हाई से लगभग 30% नीचे है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 10, 2024