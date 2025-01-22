scorecardresearch
निवेश का सुनहरा मौका! CapitalNumbers Infotech और Denta Water and Infra में इन्वेस्ट की प्लानिंग, पहले जानें IPO GMP

IPO Update: बाजार में निवेश के लिए दो कंपनियों के आईपीओ खुल गए हैं। इन दोनों आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर आप भी इन आईपीओ में निवेश का सोच रहे हैं तो आपको एक बार इनकम GMP जरूर जान लेना चाहिए।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 22, 2025 11:37 IST
GYR Capital Advisors is the book running lead manager of the Delta Autocorp IPO, while Link Intime India is the registrar for the issue.

Share Market Update: शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले कंपनियों अपना आईपीओ (IPO) लाती है। बाजार में आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होते हैं और उसके बाद शेयरों की लिस्टिंग होती है। निवेश आईपीओ में निवेश कर सकते हैं और बाद में कंपनी शेयर अलॉट करती है। अगर कभी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर सिस्टम के माध्यम से शेयर अलॉट होता है।

बाजार में निवेश के लिए दो कंपनियों के आईपीओ ओपन है। इन दोनों आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर आप भी इन आईपीओ में निवेश को सोच रहे हैं तो आपको एक बार ग्रे मार्केट में इन आईपीओ की परफॉर्मेंस के बारे में जान लेना चाहिए। हम आपको नीचे इन आईपीओ और उनके GMP के बारे में बताएंगे।

CapitalNumbers Infotech IPO

इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। कंपनी 84.69 करोड़ रुपये यानी 32.20 लाख फ्रेश इश्यू जारी कर रही है। वहीं, ऑफर फॉर सेल के तहत 32.20 लाख शेयर बेच भी रही है। आईपीओ के लिए कंपनी ने प्राइस बैंड  250 रुपये से 263 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ में निवेश की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2025 यानी आज है। 

कंपनी ने बताया कि 23 जनवरी 2025 को शेयर अलॉटमेंट होगा और शेयर की लिस्टिंग 27 जनवरी 2025 (सोमवार) को हो सकती है।  

कितना हुआ सब्सक्राइब?

सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन आईपीओ 12.16 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रिटेल निवेशकों ने दिखाई है। रिटेल इन्वेस्टर ने 15,83 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों ने 15.69 गुना और QIP ने 3.09 गुना सब्सक्राइब किया है। 

CapitalNumbers Infotech IPO GMP

CapitalNumbers Infotech IPO की परफॉर्मेंस ग्रे मार्केट में शानदार दिख रही है। आज सुबह ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 115 रुपये शो हो रहा है। ग्रे मार्केट में शेयर की लिस्टिग 43.73 फीसदी प्रीमियम के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं। 

Denta Water and Infra IPO 

यह आईपीओ का बुक इश्यू 220.50 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ में 0.75 करोड़ फ्रेश शेयर जारी होंगे। ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर की बिक्री नहीं होगी। सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ 22 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक खुला रहेगा। कंपनी के शेयर की लिस्टिंग 29 जनवरी 2025 को होने की उम्मीद है। आईपीओ का प्राइस बैंड 279 रुपये से 294 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 50 शेयरों का लॉट साइज है।  

Denta Water and Infra IPO GMP

आज सुबह आईपीओ का जीएमपी 165 रुपये शो कर रहा है। इसके मतलब है कि ग्रे मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग 56.12 फीसदी प्रीमियम के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 22, 2025