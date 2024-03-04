शेयर बाजार में इस हफ्ते IPO की झड़ी, आपके लिए फिर से पैसा कमाने का मौका

RK Swamy IPO

1973 में ये कंपनी बनी थी, इंटीग्रटेड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। यानि मार्केटिंग कॉम्यूनिकेशन, customer data analysis, full-service market research और syndicated studies जैसे बिजनेस से जुड़ी हुई है। इसके क्लाइंट्स की बात की जाए तो Aditya Birla Sun Life AMC Limited, Dr. Reddy's Laboratories Limited, E.I.D. - Parry (India) Limited, Havells India Limited, Hawkins Cookers Limited, Himalaya Wellness Company, Hindustan Petroleum Corporation Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company

advertisement

यह आईपीओ 4 मार्च को खुलकर 6 मार्च को बंद होगा। कंपनी अपने आईपीओ से कुल 424 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 270 से 288 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा है। इसके एक लॉट में 50 शेयर होंगे। रिटेल निवेशक न्यूनतम एक और अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी अपने आईपीओ में 173 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी।

VR Infraspace IPO

रियल एस्टेट सेक्टर की ये कंपनी साल 2015 में बनी थी। कंपनी मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार में है। इसका बिजनेस गुजरात के वडोदरा और उसके आसपास है। VR Infraspace का इश्यू 20.40 करोड़ रुपये का है। ये IPO 4 मार्च से खुलकर 6 मार्च को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 85 रुपये प्रति शेयर है। IPO का मिनिमम लॉट साइज 1600 शेयर का है। यानि रिटेल निवेशक को एक लॉट के लिए 1 लाख 36 हजार रुपये निवेश करेंगे होंगे, ये एक SME IPO है। शेयरों की लिस्टिंग 12 मार्च को होगी।

Gopal Snakes IPO

ये साल 1999 में इसकी नींव रखी गई थी। साल 2009 में इसे कंपनी का रूप दिया गया था। ये कंपनी गोपाल ब्रांड के तहत कंपनी अलग-अलग उत्पाद बेचती हैं। इनमें पापड़, मसाले, बेसन या बेसन से बनी नमकीन, नूडल्सक और सोन पापड़ी, साथ ही नमकीन और गाठिया जैसे स्नैक्स और वेफर्स जैसे वेस्टर्न स्नैक्स शामिल हैं। इस समय इसकी पहुंच देश के 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 523 लोकेशंस तक है। कंपनी के देश भर में तीन डिपो और 617 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। Gopal Snakes का IPO 6 मार्च को खुलने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 220-227 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी बाजार से 42.49 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। शेयरों की लिस्टिंग की संभावित तारीख 14 मार्च है।



Sona Machinery IPO

कंपनी राइस यानि चावल मील प्रोजेक्ट्स को technology equipment की मदद से सेटअप करती है। इसके साथ ही दालों, गेहूं, तिल, बाजरा, मक्का, बीज आदि जैसे विभिन्न अनाजों की क्लिनिंग और प्रोसेसिंग के लिए manufacturing equipment का निर्माण भी करती है। इसका प्राइस बैंड 136 से ₹143 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एक लॉट 1000 शेयरों का होगा। एक लॉट के लिए रिटेल निवेशकों को 143,000 लाख चुकाने होंगे। ये भी एक SME IPO है। 5 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 7 मार्च को बंद हो जाएगा।

advertisement

JG Chemicals IPO

जिंक ऑक्साइड के 80 ग्रेड बना कर उसे दुनिया भर में बेचने वाली कंपनी है। जीजे केमिकल्स देश में जिंक ऑक्साइड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। साथ ही आपको बता दें कि ये दुनिया भर में जिंक ऑक्साइड बनाने वाली 10 बड़ी कंपिनयों में शामिल है। ये देश के पेंट मैन्यूफैक्चरर्स, फुटवेयर्स प्लेयर्स और कॉस्मेटिक प्लेयर्स को भी सप्लई करती है।

JG Chemicals का IPO 5 मार्च को खुलेगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 251 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश कर रही है। जेजी केमिकल्स ने आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 210 रुपये से लेकर 221 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया है। इस आईपीओ में कंपनी 165 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर और ऑफर फॉर सेल के जरिए 86 करोड़ रुपये के शेयर जारी कर रही है। वहीं निवेशक इसमें 7 मार्च 2024 तक निवेश कर सकते हैं। कंपनी ने शेयरों के अलॉटमेंट की तारीख 11 मार्च तय की है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 13 मार्च 2024 को होगी।



Koura Fine Diamond Jewelry

बिजनेस को देखें तो ये गोल्ड और डायमंड ज्वैलरी की थोक बिक्री करती है।कंपनी सोन और हीरे की ज्वैलरी समेत ज्वैलरी प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला की बिक्री करती है। इनका बिजनेस मॉडल B2B है। कंपनी दो प्रकार के आभूषणों का व्यापार करते हैं; एक 22 कैरेट सोने की ज्वैलरी और दूसरा 18 कैरेट हीरे की ज्वैलरी

कंपनी Koura Fine Diamond Jewelry का आईपीओ भी 6 मार्च को खुलने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 55 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। शेयरों की लिस्टिंग 14 मार्च को बीएसई एसएमई पर हो सकती है।