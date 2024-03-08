जयपुर की कंपनी का खुलने वाला है IPO, GMP से शानदार संकेत

एक ऐसा IPO जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ लेकिन अभी से ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 75 से 80 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें कि ग्रे मार्केट एक अनओथॉराइज्ड मार्केट होती है जहां IPO के शेयर लिस्ट होने तक ट्रेड करते हैं और हर दिन इसमें बदलाव होता रहता है। किस IPO की बात कर रहे हैं हम, जयपुर के क्लोदिंग ब्रांड Signoria Creation की। कंपनी IPO पेश करने की तैयारी कर रही है। जो लोग IPO में निवेश करते हैं उनके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। आखिर Signoria Creation करती क्या है?

जयपुर की इस क्लोदिंग ब्रांड की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कहा गया है कि कंपनी महिलाओं के कपड़े बनाती और बेचती है, जिसमें ड्रेस, दुपट्टा, कुर्तियां, ट्राउजर, टॉप और को-ऑर्ड सेट शामिल हैं। ये ब्रांड अपनी क्लासिक कुर्तियों के लिए काफी फेमस है, जो कई रंगों, पैटर्न और आकारों में आती हैं। बता दें कि इस कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक जयपुर के मानसरोवर में है और दूसरी सांगानेर में है। सितंबर 2022 को कंपनी ने राजस्थान के इंडस्ट्रियल एरिया में 501 square meter प्लॉट एक्वायर किया था। अगर आप इसकी ऑपरेशन कैपिसिटी देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 में 4 लाख 77 हजार pieces निकाले हैं। फरवरी 2024 तक कंपनी के 153 कर्मचारी हैं।

इसके फाइनेशियल्स को देखें तो मार्च 2022 से 2023 का कंपेयर करें तो रेवेन्यू में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है जबकि profit after tax में 242% की तेजी देखने को मिली है। साल 2021 में कंपनी के एसेट्स महज 6 करोड़ के थे, लेकिन 20 सितंबर 2023 तक ये बढ़कर 26 करोड़ पर पहुंच गए हैं। रिटर्न ऑन इंक्विटी 10 प्रतिशत के आसपास है।

अब आते हैं डेट्स पर और दूसरी जुड़ी जानकारियां - कब खुलेगा आईपीओ?

कंपनी 12 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खोलने जा रही है। निवेशक इस IPO में 14 मार्च तक पैसा लगा सकेंगे। क्या है प्राइस बैंड सिग्नोरिया क्रिएशन आईपीओ का प्राइस बैंड ₹61 से ₹65 के बीच तय किया गया है, इस फेस वैल्यू 10 रुपए तय की गई है।अगल सवाल उठता है कि कितने शेयर जारी होंगे? Signoria Creation के इस आईपीओ में 14.28 लाख नए शेयर जारी होंगे। इसमें बोली लगाने का मिनिमम लॉट साइज 2000 शेयर है। आपको बता दें कि ये SME IPO है।

कब होगी शेयरों की लिस्टिंग? आईपीओ की लिस्टिंग 19 मार्च को NSE SME पर होगी।

इस कंपनी के प्रमोटर कौन हैं?

Signoria Creation के प्रमोटर बबीता अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, वासुदेव अग्रवाल, और कृतिका छाछंड़ हैं। Signoria Creation आईपीओ के जरिए 9.28 करोड़ रुपये जुटाने चाहती है। Signoria Creation के आईपीओ का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए, 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए और 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व रखा गया है।

Signoria Creation के IPO लॉन्च होने से पहले ही ग्रे मार्केट (GMP)से मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के शेयर अपर प्राइस बैंड 65 रुपये से 50 रुपये या 76.92 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।