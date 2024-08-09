आज इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नज़र - जानिए

गुरुवार को भारतीय शेयर बाज़ार में Sensex और Nifty दोनों में गिरावट देखने को मिली। Sensex 581.79 अंक या -0.73% गिरकर 78,886.22 पर पहुँचा तो दूसरी ओर Nifty 180.50 अंक या -0.74% फिसलकर 24,117.00 अंकों पर बंद हुआ।

LIC का प्रदर्शन

LIC ने जून 2024 तिमाही में ₹10,461 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि में ₹9,544 करोड़ था। यह 10% की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस तिमाही में कुल आय ₹2,10,910 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,88,749 करोड़ थी। LIC के लिए यह तिमाही सकारात्मक रही, जिसमें पहले वर्ष के प्रीमियम में वृद्धि हुई। पहले वर्ष का प्रीमियम ₹7,470 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹6,811 करोड़ था। इसी तरह, नवीनीकरण प्रीमियम भी बढ़कर ₹56,429 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹53,638 करोड़ से अधिक है। निवेशों से शुद्ध आय भी ₹96,183 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹90,309 करोड़ थी।LIC के CEO और MD, सिद्धार्थ मोहन्टी ने कहा कि कंपनी का बाजार हिस्सा 64.02% तक बढ़ गया है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 61.42% था। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने अपने उत्पाद मिश्रण और चैनल मिश्रण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कंपनी की स्थिरता बढ़ी है।

Eicher Motors का लाभ

Eicher Motors ने 30 जून 2024 को समाप्त हुई पहली तिमाही में ₹1,101.5 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹918 करोड़ था। यह 20% की वृद्धि है। कंपनी की आय में 10.2% की वृद्धि हुई, जो ₹4,393.1 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹3,086.4 करोड़ थी।Eicher Motors ने अपनी मजबूत बिक्री और मार्केटिंग रणनीतियों के कारण यह वृद्धि हासिल की है।

Cochin Shipyard

कोचिन शिपयार्ड ने पहली तिमाही में ₹174.2 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹98.7 करोड़ था। यह 76.5% की वृद्धि है। कंपनी की आय में 61.1% की वृद्धि हुई, जो ₹771.5 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹475.9 करोड़ थी।कोचिन शिपयार्ड की यह वृद्धि उसके निर्यात में वृद्धि और नए अनुबंधों के कारण हुई है, जो भविष्य में और भी सकारात्मक परिणाम ला सकती है।

Astral

एस्ट्रल, जो पीवीसी पाइप और प्लास्टिक उत्पाद बनाता है, ने पहली तिमाही में ₹120.4 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹119.8 करोड़ था। यह 0.5% की वृद्धि है। कंपनी की आय में 7.8% की वृद्धि हुई, जो ₹1,383.6 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,283.1 करोड़ थी।एस्ट्रल ने अपने उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता में सुधार किया है, जिससे उसकी बिक्री में वृद्धि हुई है।

Birla Corporation

बिरला कॉर्पोरेशन ने पहली तिमाही में ₹33 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹60 करोड़ था। यह 45% की गिरावट दर्शाता है। कंपनी की आय में 8.9% की कमी आई, जो ₹2,207 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹2,423 करोड़ थी।बिरला कॉर्पोरेशन को लागत में वृद्धि और बाजार की प्रतिस्पर्धा के कारण यह गिरावट देखने को मिली है।