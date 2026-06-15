दुनिया में मचा है बवाल, लेकिन ये भारतीय शेयर कर रहे हैं मालामाल! एक्सपर्ट ने बताए पसंदीदा स्टॉक्स

दुनिया भर के बाजारों में मची उथल-पुथल और कंपनियों के कमजोर नतीजों के बीच, भारत के घरेलू बाजार से जुड़ी कंपनियों पर दांव लगाना निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। बिजनेस टुडे टेलीविजन के एक शो में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर से बातचीत के दौरान 'क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स' के राकेश व्यास ने कहा कि भारत के अंदर काम करने वाली कंपनियों ने मार्च तिमाही में अपनी कमाई में करीब 17-18% की बढ़त दर्ज की है, जो पूरे बाजार के मुकाबले काफी बेहतर है।

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राकेश व्यास के मुताबिक, उनके पोर्टफोलियो की कमाई में बढ़त आम बाजार के मुकाबले लगभग डेढ़ गुना ज्यादा रही। उन्होंने बताया कि पिछले दो सालों से बाजार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था और दुनिया भर के तनावों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई थी। इसके बावजूद, भारत की घरेलू मांग पर चलने वाली कंपनियों ने बहुत बढ़िया काम किया।

मार्च तिमाही के नतीजों ने बढ़ाया भरोसा

व्यास के अनुसार, मार्च तिमाही के नतीजे बाजार के लिए अच्छे रहे हैं। लंबे समय से मंदी और दबाव झेल रही कंपनियों की कमाई में अब धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। हाल ही में बाजार में आई गिरावट के बाद भी निवेशकों का भरोसा पूरी तरह नहीं टूटा है। उन्होंने कहा कि इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे सही शेयर्स को चुनने का बहुत बड़ा हाथ रहा।

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भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टरों में निवेश करने की वजह से उनका पोर्टफोलियो पश्चिम एशिया के संकट, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और दुनिया भर के दूसरे खतरों से काफी हद तक सुरक्षित रहा।

विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) रहा सबसे आगे

व्यास ने 'विशाल मेगा मार्ट' को अपने पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर बताया। उनके अनुसार, यह कंपनी 22-25% की बिक्री में बढ़त दर्ज कर रही है। इसके पीछे वजह यह है कि इनके पुराने स्टोर्स में तो बिक्री बढ़ ही रही है, साथ ही नए स्टोर्स भी बहुत तेजी से खुल रहे हैं। कंपनी का खर्च और काम करने का तरीका भी सही तरीके से मैनेज हो रहा है, जिससे उनका मुनाफा बढ़ रहा है। ग्राहकों की मजबूत मांग, बिजनेस का फैलाव और मुनाफे में सुधार का यह मेल लंबे समय तक फायदा देने की पहचान है।

भारत में बिजनेस करने वाली कंपनियों पर फोकस

राकेश व्यास ने इशारा किया कि उनकी कंपनी 'क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स' अब उन बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे रही है जिनका दुनिया भर की सप्लाई चेन या कच्चे माल की कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ता। उनका मानना है कि जहां कमाई पक्की दिख रही है और बाहरी खतरे कम हैं, वहां निवेश करने के सबसे अच्छे मौके हैं।

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उन्होंने बताया कि एटरनल (Eternal), विशाल मेगा मार्ट, हिताची एनर्जी (Hitachi Energy), एवलॉन टेक्नोलॉजीज (Avalon Technologies), बीएससी (BSC) और व्यास साइंटिफिक (Vyas Scientific) जैसी कंपनियां इसी रणनीति का हिस्सा हैं। इन कंपनियों के पास भारत के ग्राहकों का मजबूत भरोसा है, जबकि इनमें से कुछ कंपनियों के पास विदेशों में सामान बेचने (एक्सपोर्ट) के भी अच्छे मौके हैं।

निवेशकों के लिए क्या सीख?

व्यास के अनुसार, मार्च तिमाही के नतीजे बताते हैं कि जब बाजार में पक्की कमाई की तलाश होती है, तब भारत की घरेलू मांग पर टिकी कंपनियां निवेशकों को सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। अगर देश में खरीदारी इसी तरह बढ़ती रही और कंपनियों का मुनाफा बढ़ता रहा, तो भारत पर फोकस करने वाली ये कंपनियां आने वाले समय में भी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती रहेंगी।