Bank Nifty में जारी है दमदार तेजी! एक्सपर्ट ने बताया अगला बड़ा टारगेट और निवेश की रणनीति

बैंकिंग शेयरों में जारी मजबूती के बीच Bank Nifty को लेकर बाजार का रुख और पॉजिटिव होता दिख रहा है। दोपहर 12:56 बजे तक बैंक निफ्टी 0.84% या 474.50 अंक चढ़कर 57,289.30 अंक पर कारोबार कर रहा था।

बिजनेस टुडे के शो BT Opening Bell में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर के सवालों का जवाब देते हुए Yes Securities के सीनियर टेक्निकल और रिसर्च एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला ने बताया कि यदि Bank Nifty अपने मौजूदा महत्वपूर्ण स्तरों को बनाए रखने में सफल रहता है तो सप्ताह के बाकी कारोबारी सत्रों में भी इसकी आउटपरफॉर्मेंस जारी रह सकती है।

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बैंक निफ्टी का टारगेट प्राइस?

लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा कि बैंकिंग इंडेक्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर फिलहाल तेजी के पक्ष में बना हुआ है। उनके अनुसार, यदि Bank Nifty मौजूदा स्तरों पर टिके रहने में सफल रहता है तो इसमें आगे भी पॉजिटिव तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने इंडेक्स के लिए 44,300 का अगला टारगेट बताया और निवेशकों को Buy on Dips रणनीति अपनाने की सलाह दी।

बैंकिंग शेयरों ने संभाली बाजार की कमान

हालिया तेजी में फाइनेंस और बैंकिंग शेयर सबसे मजबूत सेक्टरों में शामिल रहे हैं। पूरे कारोबारी सत्र के दौरान बड़े बैंकों और NBFCs ने बाजार की बढ़त में अहम योगदान दिया। यही वजह है कि Bank Nifty ने व्यापक बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

शुक्ला ने पहले भी वित्तीय शेयरों के तकनीकी संकेतकों में सुधार की ओर इशारा किया था। उनका मानना है कि इस सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम लगातार बना हुआ है, जिससे Bank Nifty की अगुवाई वाली रैली को और मजबूती मिल सकती है।

किन स्तरों पर रहेगी नजर

Yes Securities के सीनियर टेक्निकल और रिसर्च एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला का मानना है कि सिर्फ एक दिन की तेजी से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि Bank Nifty अपने सपोर्ट स्तरों को कितनी मजबूती से बचाता है। यदि इंडेक्स इन स्तरों के ऊपर बना रहता है तो 44,300 का लक्ष्य बाजार के लिए अगला महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है।