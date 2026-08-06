यूपी में अगले 4-5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने कई जिलों में मूसलाधार बारिश और जलभराव की दी चेतावनी

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर तेज हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने गुरुवार को राज्य के कई जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है।

advertisement

IMD का कहना है कि राज्य में अगले चार से पांच दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा। इसका असर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है।

अगले चार से पांच दिन बरसात के आसार

लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार गंगा के मैदानी इलाकों में मानसूनी हवाएं मजबूत हुई हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 7 और 8 अगस्त को भारी बारिश जारी रह सकती है। इसके बाद 9 और 10 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर तेज बारिश होने का अनुमान है।

इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा

मौसम विभाग ने प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, औरैया, जालौन और हमीरपुर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है।



ये खबर पढ़ना ना भूलें: दिल्ली में झमाझम बारिश! मौसम हुआ सुहाना; IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

इन शहरों में भी तेज बारिश का अनुमान

वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और झांसी में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने साफ किया है कि बारिश सभी जगह एक जैसी नहीं होगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर हल्की या सामान्य बरसात देखने को मिल सकती है।

इटावा में हुई सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटे के दौरान इटावा जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इटावा तहसील में 126 मिलीमीटर और चकरनगर में 120 मिलीमीटर बारिश हुई।इसके अलावा मिर्जापुर में 89.2 मिलीमीटर, वाराणसी में 85.6 मिलीमीटर और लखनऊ में 78.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

IMD के अनुसार मानसून की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी जिलों में भी अलग-अलग जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

