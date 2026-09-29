नया फोन खरीदने का सुनहरा मौका! गूगल के इन स्मार्टफोन्स पर मिल रहा है धांसू ऑफर

फ्लिपकार्ट अपनी बिग बिलियन डेज 2026 सेल की तैयारी कर रहा है। इस सेल में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए कई खास ऑफर्स मिलने वाले हैं। खासतौर पर गूगल पिक्सल स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए कंपनी ने बड़ी छूट का ऐलान किया है। गूगल पिक्सल 11 सीरीज से लेकर पिक्सल 10a तक कई मॉडल कम प्रभावी कीमत पर मिलेंगे। हालांकि, इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

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Google Pixel 11 पर ₹20,000 तक का फायदा

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में गूगल पिक्सल 11 पर सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन की लिस्टेड कीमत ₹89,999 है, लेकिन अलग-अलग ऑफर्स को मिलाने के बाद इसकी प्रभावी कीमत ₹69,999 हो सकती है। यानी ग्राहकों को कुल ₹20,000 तक का फायदा मिल सकता है।

इस ऑफर में ₹12,000 का बैंक डिस्काउंट, ₹6,000 का अतिरिक्त एक्सचेंज बेनिफिट और ₹2,000 का सुपरकॉइन्स बेनिफिट शामिल है। हालांकि, ₹69,999 की कीमत पर फोन खरीदने के लिए इन सभी ऑफर्स का फायदा मिलना जरूरी है।

Pixel 11 Pro और Pro XL भी होंगे सस्ते

सिर्फ पिक्सल 11 ही नहीं, बल्कि गूगल के दूसरे प्रीमियम स्मार्टफोन पर भी ऑफर्स मिलेंगे। गूगल पिक्सल 11 प्रो की मौजूदा शुरुआती कीमत ₹1,19,999 है, जो सेल में घटकर प्रभावी रूप से ₹1,03,999 हो सकती है।

वहीं, गूगल पिक्सल 11 प्रो एक्सएल की शुरुआती कीमत ₹1,34,999 से घटकर ₹1,18,999 हो सकती है। इसके अलावा फोल्डेबल स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 11 प्रो फोल्ड की कीमत भी ₹1,86,999 से घटकर प्रभावी रूप से ₹1,70,999 हो सकती है।

Pixel 10a पर भी ₹8,000 तक का फायदा

अगर आप गूगल का पिक्सल 10a खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस सेल में आपको खास ऑफर मिल सकता है। फोन की मौजूदा कीमत ₹47,999 है, लेकिन बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के बाद इसकी प्रभावी कीमत ₹39,999 हो सकती है।

इसमें ₹4,000 का बैंक ऑफर और ₹4,000 का अतिरिक्त एक्सचेंज बेनिफिट शामिल है।

Axis और ICICI बैंक ग्राहकों के लिए भी ऑफर

फ्लिपकार्ट की इस सेल में एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के पात्र ट्रांजैक्शन पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले फायदे भी उपलब्ध होंगे।

खरीदारी से पहले जरूर चेक करें ये शर्तें

ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लिपकार्ट की ओर से बताई गई कीमतें सभी ऑफर्स जोड़ने के बाद की अधिकतम छूट वाली प्रभावी कीमतें हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर ग्राहक को फोन इसी कीमत पर मिलेगा। बैंक ऑफर की पात्रता, पुराने फोन के एक्सचेंज की शर्तें और सुपरकॉइन्स की उपलब्धता के आधार पर अंतिम कीमत अलग हो सकती है। इसलिए फोन खरीदने से पहले सभी ऑफर्स और उनकी शर्तों को ध्यान से जांचना जरूरी है।