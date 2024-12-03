scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock Market में आया बड़ा सिग्नल! निवेशकों ने एक दिन में की ₹3.8 लाख करोड़ की कमाई

Stock Market में आया बड़ा सिग्नल! निवेशकों ने एक दिन में की ₹3.8 लाख करोड़ की कमाई

3 दिसंबर को शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखी गई। BSE मिडकैप 0.92 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.03 प्रतिशत चढ़े। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र में ₹449.7 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹453.5 लाख करोड़ हो गया, जिससे निवेशकों को एक ही सत्र में लगभग ₹3.8 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 3, 2024 17:41 IST
stocks, bull, bear
stocks, bull, bear


3 दिसंबर को शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखी गई। BSE मिडकैप 0.92 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.03 प्रतिशत चढ़े। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र में ₹449.7 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹453.5 लाख करोड़ हो गया, जिससे निवेशकों को एक ही सत्र में लगभग ₹3.8 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

advertisement

इंडेक्स योगदान के हिसाब से HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, SBI, एक्सिस बैंक और अडानी पोर्ट्स के शेयर टॉप गेनर्स के तौर पर उभरे। पिछले तीन सत्रों में गेन्स के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में 2 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हुई। तीन सत्रों में निवेशकों ने ₹10 लाख करोड़ से अधिक की कमाई की है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के  हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि बेंचमार्क इंडेक्स पॉजिटिव वैश्विक भावना के बीच फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते रहे। निवेशक अब संभावित ग्रोथ ड्राइवरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यह मानते हुए कि कमजोर आर्थिक डेटा पहले ही हाल की सुस्त कॉर्पोरेट कमाई में दिख चुका है। तत्काल ध्यान RBI के ब्याज दर की गाइडेंस और लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर रहने की संभावना है। बैंकिंग शेयरों ने ब्याज दर के चलते सबसे अधिक फायदा देखा, जबकि मेटल्स शेयरों को चीन से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने और अनुकूल मैन्युफैक्चरिंग डेटा से फायदा हुआ। निफ्टी 50 ने 24,350 के रिजस्टेंस स्तर के ऊपर बंद किया, जो एक पॉजिटिव साइन है। इसने दैनिक चार्ट पर बुलिश कैंडल का निर्माण किया, जबकि इंटरडे चार्ट पर हाई बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, जो वर्तमान स्तरों से आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है।

कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि डे ट्रेडर्स के लिए 24,350 और 24,250 महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन होंगे। जब तक इंडेक्स इन स्तरों के ऊपर ट्रेड करेगा, बुलिश सेंटिमेंट जारी रहने की संभावना है। ऊपरी तरफ बाजार 24,600-24,625 तक बढ़ सकता है। हालांकि, अगर यह 24,350 से नीचे गिरता है, तो ट्रेडर्स अपने लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने का विचार कर सकते हैं।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 3, 2024