विजय केडिया वाले स्टॉक पर टूटे निवेशक, आपके पास है ये Stock?



Atul Auto के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है पिछले 6 महीने में स्टॉक 23 प्रतिशत भागा है। दरअसल अतुल ऑटो में विजय केडिया की कंपनी केडिया सिक्योरिटीज की 2.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेयरों के हिसाब से देखें तो करीब 7 लाख शेयर हैं।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

अतुल ऑटो की बात की जाए तो कंपनी के तहत थ्री-व्हीलर के साथ-साथ पैसेंजर सेगमेंट में स्पेयर, कंपोनेंट्स और इससे जुड़े प्रोडेक्ट्स बनाती है। कंपनी थ्री-व्हीलर इंडस्ट्री में स्टेब्लिश प्लेयर है, जिसकी घरेलू बाजार में 5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ये कंपनी डीजल, पेट्रोल, CNG, LPG और इलेक्ट्रिक की मांग को पूरी करती है। इसका डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क पूरे भारत और विदेशों में भी फैला हुआ है।

स्टॉक में अपर सर्किट क्यों लगा?

कंपनी की ओर से ATUL AUTO के फाइनेंशिल अपडेट जारी किए गए हैं। जून क्वार्टर के लिए साल दर साल के हिसाब से देखें कंपनी का प्रॉफिट 108% बढ़कर 80 लाख रुपए पहुंच गया है। जबकि पिछले साल कंपनी को 9.4 करोड़ का नुकसान हुआ था। वहीं नेट सेल्स 126.5% बढ़ी है जबकि पिछले साल ये इससे आधी थी।

फंडामेंटल्स

कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेश 1,848 करोड़ रुपए है। कंपनी का PE पीयर्स कंपनी के मुकाबले काफी ऊपर 107 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 सालों में Compounded Profit Growth करीब 41% रही है। Promoters की हिस्सेदारी 42.74% है। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 0.59% है। DIIs की होल्डिंग 0.41% है।



