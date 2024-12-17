इस IPO ने ग्रे मार्केट में मचाया तहलका! NSE और BSE ऐसे चेक करें स्टेट्स

झुंझुनवाला परिवार के जरिए निवेशित Inventurus Knowledge Solutions Ltd. (IKS Health) 17 दिसंबर यानि मंगलवार को अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए शेयर आवंटन की स्थिति अंतिम रूप देने के लिए तैयार है।

₹2,498 करोड़ का मेन बोर्ड मुद्दा 16 दिसंबर को बिडिंग के लिए बंद हुआ था, जिसमें मजबूत मांग देखी गई। IPO में 12 दिसंबर को खुलने के बाद तीन दिनों की सब्सक्रिप्शन में 52.68 गुना बुकिंग हुई। निवेशक विभिन्न श्रेणियों में 54.6 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन किए, जबकि कंपनी ने 1.03 करोड़ शेयरों की पेशकश की थी। नॉन-इंस्टिट्यूशनल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में पेशकश किए गए शेयरों के मुकाबले 23.25 गुना अधिक आवेदन हुए, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए यह 14.55 गुना था।

संस्थागत निवेशक IPO में सबसे बड़े बिडर्स थे, जिन्होंने पेशकश किए गए शेयरों के मुकाबले 80.64 गुना अधिक आवेदन किया। कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से में 5.2 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। मजबूत सब्सक्रिप्शन के बाद IKS Health IPO के शेयरों का आवंटन अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। वे निवेशक, जिन्होंने मुख्य बोर्ड IPO में शेयरों के लिए बोली लगाई थी, वे BSE, NSE और इश्यू रजिस्ट्रार Link Intime India Pvt. Ltd. की आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए से अपने आवंटन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।

BSE पर IKS Health IPO के शेयर आवंटन की स्थिति चेक करने के लिए कदम:

BSE IPO अलॉटमेंट पेज खोलें: https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.aspx

'Equity' को इश्यू टाइप के रूप में चुनें।

'Inventurus Knowledge Solutions Ltd' को सूची से चुनें।

अपना आवेदन संख्या या PAN दर्ज करें।

शेयर आवंटन की स्थिति देखने के लिए 'Search' बटन पर क्लिक करें।

इसी तरह, निवेशक NSE वेबसाइट पर PAN और बैंक खाता विवरण का उपयोग करके भी IPO आवंटन स्थिति जांच सकते हैं। नए निवेशकों को IPO शेयर आवंटन की जांच करने से पहले NSE वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।

Link Intime India पर IKS Health IPO के शेयर आवंटन की स्थिति जांचने के लिए कदम:

Link Intime India Ltd IPO आवंटन पेज खोलें: https://linkintime.co.in/Initial_Offer/public-issues.html

इश्यू नामों के लिए सूची से IKS Health IPO चुनें।

अपना आवेदन संख्या, DP/Client ID या PAN दर्ज करें।

'Submit' बटन पर क्लिक करके अपना आवंटन स्थिति देखें।

सफल बिडर्स को 18 दिसंबर को उनके डिमैट खाते में IKS Health Ltd के शेयर प्राप्त होंगे। जिनको आवंटन नहीं मिला, उनके लिए 18 दिसंबर को रिफंड शुरू किया जाएगा।

Inventurus Knowledge Solutions Ltd (IKS Health Ltd) के शेयरों की 19 दिसंबर को NSE और BSE पर लिस्टिंग की योजना है।

ग्रे मार्केट स्थिति

IPO में मजबूत सब्सक्रिप्शन के बाद IKS Health का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹405 प्रति शेयर था, जिससे ₹1,704 प्रति शेयर के संभावित लिस्टिंग मूल्य का संकेत मिलता है। यह IPO की ऊपरी मूल्य सीमा से 30.47% का संभावित लिस्टिंग प्रॉफिट दिखा रही है।

