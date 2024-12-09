International Gemmological Institute IPO खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में धूम! जानिए प्राइस बैंड से लेकर GMP

भले ही शेयर मार्केट की इस हफ्ते की शुरुआत सुस्त रही हो, लेकिन IPO का बाजार हॉट एंड हैपनिंग रहने जा रहा है। IPO में दिचलचस्पी रखने वाले निवेशकों के लिए इस हफ्ते कई कंपनियां आईपीओ बाजार में दस्तक देने जा रही हैं। International Gemmological Institute (IGI) IPO भी 13 दिसंबर यानि शुक्रवार को भारतीय प्राइमरी बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है।

advertisement

International Gemmological Institute का आईपीओ 13 दिसंबर को खुलेगा और 17 दिसंबर यानि मंगलवार को बंद होगा। ₹4,225 करोड़ का यह बुक-बिल्ट इश्यू, जो एक फ्रैश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) का संयोजन है। कंपनी ने इस इश्यू के लिए ₹397-₹417 का प्राइस बैंड तय किया है।

बोली की प्रक्रिया

निवेशक कई लॉट्स में बोली लगा सकते हैं और प्रत्येक लॉट में 35 शेयर होते हैं। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम बोली राशि ₹14,595 होगी।

शेयर आवंटन और लिस्टिंग

सब्सक्रिप्शन अवधि समाप्त होने के बाद, कंपनी 18 दिसंबर यानि बुधवार को शेयर आवंटन को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रही है। सफल बोलीकर्ताओं के डिमैट खातों में अगले दिन 19 दिसंबर, गुरुवार को शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। जो आवंटन में सफल नहीं होंगे, उन्हें 19 दिसंबर को रिफंड मिल जाएगा।

कंपनी के शेयर 20 दिसंबर, शुक्रवार को NSE और BSE पर लिस्ट हो सकते हैं।

इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IPO में ₹1,475 करोड़ तक के फ्रैश शेयर इश्यू और ₹2,750 करोड़ तक का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है, जो BCP एशिया II टॉपको प्राइवेट लिमिटेड के जरिए प्रमोट किया गया है, जो ज्वेलरी सर्टिफायर का प्रमोटर है। कंपनी इस इश्यू से हासिल फंड का उपयोग IGI बेल्जियम ग्रुप और IGI नीदरलैंड्स ग्रुप के 100 प्रतिशत शेयर पूंजी को अपने प्रमोटर से अधिग्रहण करने के लिए करेगी। शुद्ध राशि का कुछ हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

कंपनी ने अपनी RHP में कहा कि हमारी कंपनी शुद्ध proceeds में से ₹13,000 मिलियन का उपयोग अपने प्रमोटर से IGI बेल्जियम और IGI नीदरलैंड्स में पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए करेगी, साथ ही उस हिस्सेदारी से जुड़ी अधिकारों का अधिग्रहण भी करेगी ।

IPO GMP

बाजार सूत्रों के अनुसार, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ का ताजा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹111 है। ₹417 के ऊपरी प्राइस बैंड को ध्यान में रखते हुए, यह स्टॉक ₹528 पर लिस्ट हो सकता है, जो लगभग 27 प्रतिशत का प्रीमियम होगा।

बुक-रनर्स और रजिस्ट्रार

आक्सिस कैपिटल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस पब्लिक इश्यू के बुक-रनर्स हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस ऑफर का रजिस्ट्रार है।

advertisement

पब्लिक इश्यू का आवंटन

पब्लिक इश्यू का 75 प्रतिशत योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) के लिए आरक्षित है, और 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) के लिए आवंटित किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है।

बिजनेस मॉडल

RHP के अनुसार, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (इंडिया) व्यापक डायमंड ग्रेडिंग प्रदान करता है। इसके अलावा, यह रंगीन पत्थरों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का मूल्यांकन भी करता है, जिसमें रूबी, नीलम, पन्ना और अन्य कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हैं, और उनके गुणों का विवरण देने वाली ग्रेडिंग रिपोर्ट जारी करता है।

कंपनी डायमंड ग्रेडिंग, गहनों के डिजाइन और संबंधित विषयों में पेशेवरों और उत्साही लोगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम भी संचालित करती है।

वित्तीय परिणाम

सितंबर 30, 2024 को समाप्त 9 महीने की अवधि के लिए, कंपनी ने ₹3,260.60 मिलियन का मुनाफा कमाया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹2,386.94 मिलियन से 36.60 प्रतिशत अधिक है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।