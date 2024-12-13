International Gemmological Institute IPO में निवेश करें या नहीं, ग्रे मार्केट में क्या है हाल

IPO GMP

शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स के अनुसार, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टिट्यूट के शेयर आज ग्रे मार्केट में ₹133 के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं यानि अपर बैंड से 133 रुपए प्रति शेयर का भाव ऊपर चल रहा है।

आईपीओ की तारीख

पब्लिक इश्यू 13 से 17 दिसंबर 2024 तक बिडर्स के लिए खुला रहेगा।

आईपीओ प्राइस बैंड

यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कंपनी है, जो हीरे, रत्नों और आभूषणों का सर्टिफिकेशन करती है, इस IPO का प्राइस बैंड ₹397 से ₹417 प्रति शेयर तय किया है।

आईपीओ का साइज

पब्लिक इश्यू में ताजा शेयर और OFS का मिश्रण होगा। इसका उद्देश्य ₹4,225 करोड़ जुटाना है, जिसमें से ₹2,750 करोड़ OFS के लिए आरक्षित हैं।

आईपीओ लॉट साइज

एक बिडर लॉट में आवेदन कर सकता है और पब्लिक इश्यू का एक लॉट 35 कंपनी के शेयरों का होगा।

आईपीओ अलॉटमेंट डेट

शेयरों के आवंटन की सबसे संभावित तारीख बुधवार, 18 दिसंबर 2024 है।

आईपीओ रजिस्ट्रार

KFin Technologies Limited को इस बुक बिल्ड इश्यू का आधिकारिक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

आईपीओ लीड मैनेजर्स

Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, Morgan Stanley India और SBI Capital Markets को इस पब्लिक इश्यू का लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।

आईपीओ लिस्टिंग डेट

कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग की सबसे संभावित तारीख 20 दिसंबर 2024, यानी अगले शुक्रवार को है।

IPO में निवेश करें या नहीं?

इस पब्लिक इश्यू को 'सब्सक्राइब' टैग देते हुए StoxBox के रिसर्च एनालिस्ट पलक देवाडिगा का कहना है कि IGI विभिन्न पत्थरों के प्रकार के लिए ग्रेडिंग और वर्गीकरण सहित अपनी सेवाओं की पूरी रेंज प्रदान करता है, साथ ही अपने ग्राहकों को ट्रेडिंग सर्विस भी प्रदान करता है। कंपनी विविध ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करती है और अपने ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाती है। इसलिए हम इस इश्यू के लिए 'सब्सक्राइब' रेटिंग की सिफारिश करते हैं, मिड से लॉन्ग टर्म निवेश का नजरिया है।

Kejriwal Research and Investment Services के फाउंडर अरुण केजरीवल ने आईपीओ को 'सब्सक्राइब' की सलाह दी है। वहीं Swastika Investmart ने भी इस मुख्य बोर्ड आईपीओ को 'बाय' रेटिंग दी है।