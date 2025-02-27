शेयर बाजार के सुस्त कारोबार के बीच 10% उछला ये स्टॉक! ऐसा क्या हुआ?

INOX India Share Price: गुरुवार 27 फरवरी को शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में सुस्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच INOX India Ltd के स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। आज शेयर करीब 10% चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

advertisement

पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 8% से ज्यादा बढ़ा है। है। चलिए जानते हैं आखिरी शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है।

क्यों भाग रहा INOX India का शेयर?

दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी थी की, INOX India क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक के लिए IATF 16949 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। INOX India दुनिया के अग्रणी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर में से एक है।

ब्यूरो वेरिटास सर्टिफिकेशन द्वारा जारी प्रमाणन, वैक्यूम इंसुलेटेड क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक के डिजाइन और निर्माण को कवर करता है। INOX इंडिया को IATF 16949 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, जो कार निर्माताओं को पार्ट्स की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए जरूरी है। यह सर्टिफिकेशन साबित करता है कि आईनॉक्स इंडिया ऑटोमोटिव उद्योग में हाई क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस का पालन करता है।

INOX India Share Price

दोपहर 1:51 बजे तक शेयर एनएसई पर 10.41% या 94.15 रुपये की तेजी के साथ 999 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 10.25% या 92.80 रुपये चढ़कर 998 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

INOX India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 10% चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है। पिछले 1 साल में स्टॉक 20 प्रतिशत से अधिक टूटा है।