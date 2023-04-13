TCS के बाद Infosys के कमजोर नतीजे, 17.50 रूपये का डिविडेंड

scorecardresearch
Apr 17, 2023

TCS के बाद इंफोसिस के कमजोर नतीजे, 17.50 रूपये का डिविडेंड

इंफोसिस ने मार्च तिमाही (Infosys Q4 Results) के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहद कमजोर रहे हैं। अमेरिकी और यूरोपीय बाज़ार में आई मंदी का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ रहा है। इससे पहले टीसीएस ने कमजोर नतीजे पेश किए थे। टीसीएस के बाद अब इंफोसिस के कमजोर नतीजों के कारण भारतीय आईटी स्पेस पर दबाव नज़र आ रहा है। 

तिमाही आधार पर इंफोसिस का कंसोलिडेटेड मुनाफा 6.86% घटकर 6,134 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं आय के फ्रंट पर भी 2.28% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की आय 37,441 करोड़ रुपये रही है, जबकि बाजार के जानकारों का अनुमान 6,582 करोड़ रुपये के मुनाफे और 38,770 करोड़ रुपये की आय का था।

मार्च तिमाही में इंफोसिस का मुनाफा 6,586 करोड़ रुपये से घटकर 6,134 करोड़ रुपये पर आ गया है वहीं आय पिछली तिमाही के 38,318 करोड़ रुपये से घटकर 37,441 करोड़ रुपये हो गई है।
नतीजों के बाद कंपनी ने अपना रेवेन्यु गाइडेंस भी घटा दिया है। इंफोसिस ने 2023-24 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाकर 4-7% कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ FY23 में 15.4% रही है जो कि पूरे साल के 16-16.5% से भी कम है। US में आए बैंकिंग संकट का कंपनी की रेवेन्यू पर काफी खराब असर पड़ा है।


नतीजों के साथ इंफोसिस ने 17.50 रुपये के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। नतीजों की घोषणा से पहले ही इंफोसिस के शेयर में गिरावट देखने को मिली है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
