Infosys Q2 Results: मुनाफा और रेवेन्यू 5 प्रतिशत बढ़ा, Dividend का भी एलान

देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर Infosys ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए दीवाली गिफ्ट के तौर पर डिविडेंड का भी एलान किया है।

रिजल्ट्स

Infosys का नेट प्रॉफिट 6,506 करोड़ रुपए रहा है। जबकि पिछले साल दूसरी क्वार्टर में 6,212 करोड़ रहा था। इस आधार पर प्रॉफिट में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 40,986 करोड़ रुपए रहा है। इस मोर्चे पर भी 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ये तुलना साल दर साल के हिसाब से की गई है। CC यानि कॉन्सटेंट करेंसी ग्रोथ क्वार्टर आधार पर 3.1% और सालाना आधार पर 3.3% की बढ़ोती हुई है। LCV यानि लार्ज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.4 बिलियन डॉलर रही है।

गाइडेंस

कंपनी की ओर से पूरे साल की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3.75 से 4.50 प्रतिशत की संभावना जताई गई है। इसका मतलब ये हुआ का रेवेन्यू गाइडेंस को रिवाइज करके बढ़ाया गया है। दरअसल मेगा डील्स के चलते गाइडेंस को रिवाइज किया गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2025 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3 से 4 प्रतिशत की थी।

डिविडेंड

कंपनी की ओर से डिविडेंड का भी एलान कर दिया है। शेयरधारकों के लिए 21 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का एलान हुआ है। साथ ही रिकॉर्ड डेट भी 29 अक्तूबर 2024 तय की गई है। इसके साथ ही 8 नवंबर 2024 को पेआउट डेट भी तय की गई है।

आज के डिविडेंड के एलान से पहले IT प्रमुख ने वित्त वर्ष 24 के लिए प्रति शेयर ₹20 का अंतिम डिविडेंड और प्रति शेयर ₹8 का स्पेशल डिविडेंड का एलान किया था। इसके साथ, इन्फोसिस ने साल के लिए कुल ₹46 का डिविडेंड का एलान किया है। इसमें ₹18 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंडभी शामिल है, जो उसने अपने दूसरे तिमाही के परिणामों के बाद घोषित किया था।