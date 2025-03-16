Infosys Dividend and Q4 Update: मार्च तिमाही के नतीजे इस दिन जारी करेगी कंपनी! डिविडेंड का तोहफा भी मिलेगा?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारInfosys Dividend and Q4 Update: मार्च तिमाही के नतीजे इस दिन जारी करेगी कंपनी! डिविडेंड का तोहफा भी मिलेगा?

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में आगामी Q4 रिजल्ट और डिविडेंड की जानकारी दी है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर करीब 8% तक टूटा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 16, 2025 10:26 IST

Infosys Dividend and Q4 Update: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी Infosys Ltd ने शेयरहोल्डर्स को बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में आगामी Q4 रिजल्ट और डिविडेंड की जानकारी दी है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर करीब 8% तक टूटा है। 

Infosys Q4 Update

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स 16 और 17 अप्रैल को बैठक करेंगे। इस बैठक में बोर्ड मेंबर्स जनवरी से मार्च 2025 (Q4) और वित्त वर्ष 25 के लिए कंसोलिडेट और स्टैंडअलोन वित्तीय नतीजों को जारी करेंगे। बोर्ड मेंबर्स इंफोसिस और इसके अन्य सब्सिडियरी कंपनियों के भी नंबर्स जारी करेंगे। 

Infosys Dividend Update

कंपनी के बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स वित्तीय नतीजों को जारी करने के साथ-साथ वित्त वर्ष 25 के लिए फाइनल डिविडेंड पर भी विचार कर सकते हैं। 

Infosys Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अक्टूबर 2024 में 21 रुपये का डिविडेंड दिया था और मई 2024 में 28 रुपये का डिविडेंड जिसमें 20 रुपये का डिविडेंड और 8 रुपये का स्पेशल डिविडेंड शामिल था। 

इसके अलावा कंपनी ने अक्टूबर 2023 में 18 रुपये का डिविडेंड और जून 2023 में 17.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Infosys Share Price

गुरुवार 13 मार्च को शेयर बीएसई पर 0.65% या 10.35 रुपये गिरकर 1579.25 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर शेयर 0.74% या 11.85 रुपये गिरकर 1,579 रुपये पर बंद हुआ था। 

Infosys Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 8 प्रतिशथ तक गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 12 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 5 साल में शेयर 145 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 16, 2025