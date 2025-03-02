Infinix देगा Samsung को टक्कर, जल्द लॉन्च करेगा ट्रिपल-फोल्डिंग स्मार्टफोन

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 (MWC 2025) से कुछ दिन पहले Infinix ने अपने पहले ट्रिपल-फोल्डिंग कॉन्सेप्ट फोन को पेश किया है। इस फोन का नाम Infinix Zero Series Mini Tri-Fold रखा गया है, जिसमें डुअल हिंज मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। यह स्मार्टफोन वर्टिकली फोल्ड और अनफोल्ड होने की कैपेसिटी रखता है। इसकी खासियत है कि यह आउटवर्ड-फोल्डिंग डिजाइन के साथ आता है, जिससे इसे जिम इक्विपमेंट, साइकिल हैंडलबार या अन्य प्लेस पर आसानी से अटैच किया जा सकता है।

advertisement

कैसा है Infinix का नया ट्रिपल-फोल्डिंग फोन?

Infinix, जो कि Transsion Holdings की एक सब्सिडियरी कंपनी है, ने इस कॉन्सेप्ट फोन की घोषणा एक प्रेस रिलीज के जरिए की। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन न केवल हैंड्स-फ्री डिस्प्ले में बदल सकता है, बल्कि कॉम्पैक्ट कैमरा की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ट्रिपल-फोल्डिंग मैकेनिज्म और डुअल हिंजेस इसे खास बनाते हैं, जो इसे मल्टीपल यूसेज के लिए अनुकूल बनाता है।

'इनोवेटिव स्ट्रैप' एक्सेसरी की खासियत

इस स्मार्टफोन के साथ 'इनोवेटिव स्ट्रैप' एक्सेसरी दी जाएगी, जिससे यूजर्स इसे वर्कआउट ट्रैकिंग के लिए जिम इक्विपमेंट पर, कार डैशबोर्ड या बैकपैक पर माउंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे किसी सतह पर रखकर एक कॉम्पैक्ट कैमरा की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Infinix ने कुछ इमेज शेयर की हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह डिवाइस वियरेबल्स और लाइफस्टाइल गैजेट्स का एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है।

Huawei Mate XT Ultimate Design से कम्पेयर

अब तक Huawei Mate XT Ultimate Design ही मार्केट में उपलब्ध एकमात्र ट्रिपल-फोल्ड स्मार्टफोन था, लेकिन अब Infinix इस टेक्नोलॉजी को चुनौती देने के लिए तैयार है। इस फोन का डिस्प्ले फोल्डिंग स्टेट के अनुसार अलग-अलग साइज में दिख सकता है। जब यह पूरी तरह फोल्ड होता है, तो इसका लुक Infinix Zero Flip से काफी मिलता-जुलता है।

कब होगी लॉन्चिंग? (Infinix Zero Series Mini Tri-Fold Launch Date)

फिलहाल, Infinix Zero Series Mini Tri-Fold के स्पेसिफिकेशन्स और लॉन्च डेट को लेकर कंपनी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि MWC 2025 इवेंट में इस डिवाइस के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी।

Samsung भी ला सकता है ट्रिपल-फोल्डिंग फोन

Huawei ने पिछले साल अपना पहला ट्रिपल-स्क्रीन फोल्डेबल फोन लॉन्च किया था, और अब Infinix ने इस टेक्नोलॉजी में कदम रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung भी जल्द ही इस कॉम्पिटिशन में शामिल हो सकता है। कंपनी ने जनवरी में हुए Galaxy Unpacked इवेंट में अपने ट्रिपल-फोल्डिंग फोन को टीज किया था।

Infinix का यह ट्रिपल-फोल्डिंग स्मार्टफोन बाजार में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है। इसकी हैंड्स-फ्री डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट कैमरा मोड और मल्टीपल माउंटिंग ऑप्शंस इसे बेहद खास बनाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि Samsung और अन्य कंपनियां इस सेगमेंट में कब एंट्री करती हैं और Infinix के इस नए इनोवेशन को कैसे टक्कर देती हैं।