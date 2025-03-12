scorecardresearch
IndusInd Bank Share Price Target: आज 4% उछला स्टॉक! क्या खतरा खत्म हो गया? Expert से जानिए क्या करें

आज IndusInd Bank Limited का शेयर 4% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। अब ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इंडसइंड बैंक में गिरावट का दौर खत्म हो गया है और क्या अब खरीदारी की जा सकती है?

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 12, 2025 16:28 IST

IndusInd Bank Share Price Target: बुधवार के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। लेकिन आज IndusInd Bank Limited का शेयर 4% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। 

अब ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इंडसइंड बैंक में गिरावट का दौर खत्म हो गया है और क्या अब खरीदारी की जा सकती है? BT Bazaar को Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

IndusInd Bank पर एक्सपर्ट की राय

Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि स्टॉक ने भारी बिकवाली के बाद स्ट्रगल किया है। इंडसइंड बैंक के शेयर में 101 मिलियन वॉल्यूम पर 27% की गिरावट आई, जबकि 108 मिलियन वॉल्यूम पर आज 4.35% की उछाल आई।

हालांकि इस तेजी के बावजूद, बुल्स वी-शेप (V- Shape) की रिकवरी को ट्रिगर नहीं कर पाए जो कमजोरी का संकेत है। 

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि डाउनसाइड मोमेंटम बरकरार रहने, कमजोर पुलबैक और निगेटिव न्यूज फ्लो के साथ, ₹611 के संभावित ब्रेक से पहले साइडवेज एक्शन की संभावना है।

IndusInd Bank Share Price Target

एक्सपर्ट ने कहा कि अगर बिकवाली फिर से शुरू होती है, तो शेयर ₹551 तक पहुंच सकता है। जब तक खरीदार कंट्रोल हासिल नहीं कर लेते, तब तक शेयर में तेजी सीमित रहेगी, इसलिए ट्रेडर्स के लिए सावधानी बरतना ज़रूरी है।

IndusInd Bank Share Price 

बीएसई पर शेयर आज 4.38% या 28.75 रुपये चढ़कर 684.70 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.38% या 28.75 रुपये चढ़कर 684.70 रुपये पर रहा। 

IndusInd Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 29 प्रतिशत से अधिक टूटा है। पिछले 1 महीने में शेयर 34 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 52 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 54 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 12, 2025