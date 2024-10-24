Q2 Results: इस Bank के मुनाफे में 39 प्रतिशत की गिरावट, कल क्या होगा?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारQ2 Results: इस Bank के मुनाफे में 39 प्रतिशत की गिरावट, कल क्या होगा?

शेयर बाजार बंद होन के बाद प्राइवेट सेक्टर के IndusInd Bank ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए है। बैंक के रिजल्ट्स अनुमान से काफी कमजोर है। जिसका बड़ा असर कल बाजार में देखने को मिल सकता है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 24, 2024 17:51 IST
सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1325 करोड़ रुपए रहा। जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में मुनाफा 2181.5 करोड़ रुपये पर था। इसका मतलब भारी गिरावट मुनाफे में देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम 5.3% की मजबूती के साथ 5347 करोड़ रुपए रही। बैंक के मुनाफे पर प्रोविजनिंग बढ़ने का असर दिखा है। प्रोविजन 1820 करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं जो कि पिछले क्वार्टर में 1050 करोड़ रुपये पर रहा है जबकि एक साल समान तिमाही में 974 करोड़ रुपये के स्तर पर थे। डिपॉजिट्स 15 प्रतिशत के ग्रोथ के साथ 4.12 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 

वहीं ग्रॉस NPA पहली तिमाही के मुकाबले 2.02 प्रतिशत से बढ़कर 2.11 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं। ग्रॉस एनपीए तिमाही दर तिमाही के आधार पर 7127 करोड़ रुपये से बढ़कर 7638 करोड़ रुपये पर आ गया है। वहीं नेट NPA इस दौरान 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 0.64 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं। नेट NPA 2096 करोड़ रुपये से बढ़कर 2282 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 24, 2024