इंडिगो में ब्लॉक डील से शेयर लुढ़का, गंगवाल फैमिली ने फिर घटाई हिस्सेदारी

शेयर में यह गिरावट संभावित ब्लॉक डील (Bock Deal) के बाद आई है। खबर है कि कंपनी के प्रमोटर राकेश गैंगवाल और उनके परिवार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का एक और हिस्सा ब्लॉक डील्स के जरिए बेचा है।

Gaurav Kumar
Aug 28, 2025 10:33 IST

IndiGo Share Price: इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) के शेयरों में आज 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक आज सुबह बीएसई पर 5875.25 रुपये पर खुला था जिसके बाद इसने अपना अब तक का इंट्राडे लो 5754.40 रुपये को टच किया है।

शेयर में यह गिरावट संभावित ब्लॉक डील (Bock Deal) के बाद आई है। खबर है कि कंपनी के प्रमोटर राकेश गैंगवाल और उनके परिवार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का एक और हिस्सा ब्लॉक डील्स के जरिए बेचा है। गैंगवाल परिवार ने 3.1 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग ₹7,028 करोड़ में बेचा है। सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक, आज 1.2 लाख शेयर, यानी 3.13 प्रतिशत इक्विटी, औसतन ₹5,830 प्रति शेयर की दर से बिके, जिसकी कुल वैल्यू ₹7,084.60 करोड़ रही।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 09:51 बजे तक इंडिगो के 17,43,046 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। खबर लिखे जानें तक सुबह 10:26 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 4.35% या 263 रुपये गिरकर 5,787 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.22% या 254.80 रुपये टूटकर 5789.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

30 जून तक राकेश गैंगवाल के पास 1.82 करोड़ शेयर (4.73%) और चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट के पास 1.19 करोड़ शेयर (3.08%) थे। बीते तीन सालों में गैंगवाल परिवार ने लगातार हिस्सेदारी घटाई है। मई 2025 में ही गैंगवाल ने 2.21 करोड़ शेयर बेचे थे। इसके अलावा, ट्रस्ट ने भी उसी दिन हिस्सेदारी घटाई थी। सितंबर 2022 से अब तक कई ट्रेंच में बिक्री के बाद प्रमोटर होल्डिंग जून 2023 के 67.8 प्रतिशत से घटकर जून 2025 में 43.5 प्रतिशत पर आ गई है।

दूसरी ओर, एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून तिमाही में इंडिगो को जियो पॉलिटिकल टेंशन, हवाई अड्डों की बंदी और कैंसलेशनों से दबाव झेलना पड़ा है। हालांकि, मैनेजमेंट ने सितंबर तिमाही में स्थिरता और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में मजबूत रिकवरी की उम्मीद जताई है।

एमके के मुताबिक, कंपनी फिलहाल 40 से अधिक विमानों के ग्राउंड होने से जूझ रही है, लेकिन धीरे-धीरे इन्हें वापस सेवा में लाकर डैम्प-लीज्ड विमान लौटाएगी। इससे लागत में कुछ बचत होगी, हालांकि नए वाइडबॉडी विमानों की लीज से खर्च बढ़ेगा। रेंटल कॉस्ट FY26 में घट सकती है, लेकिन महंगाई इसका असर कम करेगी।

इंडिगो ने नोएडा (जेवर) और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्लॉट हासिल कर लिए हैं और FY26 में डबल-डिजिट ASK ग्रोथ का लक्ष्य दोहराया है। कंपनी Q2 में मौसमी सुस्ती के कारण धीमी ग्रोथ मान रही है, लेकिन Q3 और Q4 में डबल-डिजिट विस्तार की संभावना देख रही है। सितंबर 2025 से कंपनी लंदन और कोपेनहेगन के लिए नई उड़ानें शुरू करेगी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 28, 2025