Share Market: बाजार का अगला कदम क्या होगा?

हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार की शुरुआत कमजोर रही। लेकिन दोपहर तक बाजार बढ़त बनाने में कामयाब रही। लेकिन क्लोजिंग तक ये तेजी टिक नहीं पाई। लगातार तीसरे दिन भी गिरावट का दौर जारी रहा। जहां IT शेयरों का सपोर्ट मिला, तो वहीं ऑटो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली।

सेंसेक्स 9.83 प्वाइंट्स बढ़कर 79,496 और निफ्टी 6.90 प्वाइंट्स गिरकर 24,141 पर बंद हुआ। करीब 1446 शेयरों में तेजी और 2,478 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं India VIX में अस्थिरता में कमी के साथ 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ देखी गई।

Nifty में नए सदस्य Trent ने पांच दिनों बाद हरे निशान में वापसी की और लगभग 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। यह तेजी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरज फर्म गोल्डमैन सैक्स के जरिए हुई, जिसने कंपनी की बढ़ोतरी के पीछे रिटेल प्लेयर को बताया।

एशियन पेंट्स शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के चुनौतीपूर्ण डिमांड वातावरण और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच Q2FY25 के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण स्टॉक में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। JPMorgan ने एशियन पेंट्स को 'अंडरवेट' डाउनग्रेड किया और कंपनी के महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग मिस के कारण इसका टारगेट प्राइस ₹2,800 से घटाकर ₹2,400 कर दिया।

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन के लिए ट्रेंड-डिसाइडिंग लेवल 24,164 है। अगर Nifty इस स्तर के ऊपर ट्रेड करता है, तो हम 24261, 24373, 24470 के स्तर तक और तेजी देख सकते हैं। हालांकि अगर यह 24,164 के नीचे ट्रेड करता है, तो हमें बाजार में कुछ मुनाफा बुकिंग की शुरुआत देख सकते हैं और यह 24,051 - 23,954 - 23,842 के स्तर तक सुधार सकता है।

सेक्टर्स की बात करें तोNifty IT बाजार में सबसे चमकदार सितारा था, जो 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा। TCS, Wipro, HCL Tech, LTIMindtree और Infosys में तेज रैली ने इंडेक्स को ऊंचा किया। Nifty Bank भी लगभग 1 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें HDFC Bank, ICICI Bank और SBI का योगदान था। Nifty Auto, जो सुबह के समय लगभग 1 प्रतिशत ऊपर था। टाटा मोटर्स, जो Nifty में सबसे बड़ी बढ़त लेने वाला स्टॉक था। दूसरी ओर, Nifty Healthcare, Pharma, FMCG, Infra और Metal लगभग 2 प्रतिशत तक गिर गए।

मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि 23800 के लेवल महत्वपूर्ण हैं। शेयर बाजार ओवरसोल्ड जोन में है। कुछ दिनों तक बाजार ऐसी ही घूमाता रहेगा। 24500 के लेवल पर रजिस्टेंस हैं। जबतक ये आंकड़ा पार नहीं होगा, बाजार में तेजी लौटेगी नहीं।