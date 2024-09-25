मोमोज बेचने वाली ये कंपनी IPO लाने की तैयारी में!

शेयर मार्केट में इस वक्त IPO की बहार आई है। बहुत-सी कंपनियां अपना IPO ला चुकी हैं और कई लाने की तैयारी में हैं। Hyundai India और Swiggy ही नहीं बल्कि आने वाले सालों में बड़े स्टार्टअप्स भी IPO लाने की तैयारी में है। रायटर्स के मुताबिक Wow! Momo भी इस लिस्ट में शामिल है।

advertisement

कंपनी का इतिहास

Wow! Momo के बारे में बात की जाए तो भारतीय फास्ट-फूड चेन है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी स्पेशल्टी momos, momo-filled burgers और momo-based desserts में है। साल 2008 में कंपनी का लॉन्च किया गया। सेंट जेवियर्स कॉलेज के पूर्व छात्र सागर दरयानी और बिनोद होमागई ने इसकी शुरुआत की थी। भारत का फास्ट-फूड कारोबार लगाभग 500 करोड़ डॉलर का हो गया है। इस सेक्टर में मिडिल, लॉअर या अमीर सबकी तबकों से मांग बढ़ती जा रही है।

कब आएगा IPO?

रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में Wow! Momo के CEO ने कहा कि कंपनी अगले दो सालों में पब्लिक होने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हम लोकप्रिय ब्रांड होने के नाते Domino's Pizza की तरह समान तेजी से एक्पेंशन का लक्ष्य रखते हैं। वाउ मोमो, जिसकी वैल्यूएशन 2500 करोड़ रुपये है और साथ ही देश में करीब 650 स्टोर्स है।

कंपनी के फंडामेंटल्स

कंपनी के सह-संस्थापक और CEO सागर दरयानी का कहना है कि वाउ मोमो, टाइगर ग्लोबल के जरिए समर्थित है। जिसने मार्च में समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 480 करोड़ ($57.47 मिलियन) का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, अगले 30 महीनों में अपने रेवेन्यू को 1000 करोड़ रुपये तक दोगुना करने का लक्ष्य रखती है। उनका कहना है कि शेयर बाजार वास्तव में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में एक घरेलू फास्ट-फूड चेन का IPO फास्ट-फूड क्षेत्र के लिए स्क्रिप्ट बदल सकता है।

रेस्तरां सेक्टर में KFC, McDonald's, Burger King और Dominos जैसे विदेशी ब्रांडों के फ्रैंचाइजी ने पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक हो गए हैं। सबसे हालिया लिस्टिंग Barbeque-Nation Hospitality की हुई है। कंपनी के CEO का कहना है कि हम ज्यूबिलेंट फूडवर्क्स की सफलता को दोहराने की योजना बना रहे हैं, जिसने 1996 में भारत में एक ही स्टोर से डोमिनोज़ को 1,800 से अधिक आउटलेट्स में विस्तार किया।