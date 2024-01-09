India-Maldives dispute: Lakshadweep से जुड़े स्टॉक में धमाकेदार तेजी!

जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि Lakshadweep और Maldives वाला विवाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया पर लोग, सेलिब्रिटीज कहने लगे हैं कि लाखों रुपए खर्च कर मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप जाएं। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि EaseMyTrip ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया। जिसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन अब हम एक दूसरे स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये स्मॉल कैप में धमाकेदार तेजी है। इस गुजरात की कंपनी का स्टॉक 8 जनवरी को करीब 20% भागा था और 9 जनवरी को भी करीब 15% की शानदार तेजी है। तो यहां हम बात कर रहे हैं Praveg की। प्रवेग में धमाकेदार तेजी है। EaseMyTrip ने तो मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग्स को सस्पेंड किया तो इसके चलते स्टॉक में तेजी थी। लेकिन Praveg क्यों भागा, ये समझने की जरूरत है, साथ ही आपको बताएंगे कि इस स्टॉक में जो तेजी है वो कितनी मजबूत है? क्या ये स्टॉक आगे भी चल सकता है या फिर न्यूज बेस्ड है?

advertisement

Also Read: Tata New IPO: Tata Group की एक कंपनी का और आ रहा है IPO?

तो देखिए खबर क्या है? कच्छ के रण जैसे टूरिस्ट प्लेस में लग्जरी रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी प्रवेग को पिछले महीने सरकार ने लक्षद्वीप के अगत्ती आइलैंड में 50 से ज्यादा टैंट के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का काम दिया था। प्रवेग लक्षद्वीप के रिसॉर्ट्स के मेंटेनेंस, स्कूबा डाइविंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, कॉर्पोरेट फंक्शन जैसे अन्य बिजनेस एक्टिविटीज की पेशकश करेगी। प्रवेग को तीन साल के लिए लक्षद्वीप का काम दिया गया है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में Chalo Lakshadweep ने जो ट्रेंड पकड़ा, उसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। टूरिस्ट प्लेस में लग्जरी रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी प्रवेग के शेयर ने 8 जनवरी को 20% की तेजी के साथ ₹1,037 के स्तर पर 52 वीक का हाई बनाया। हालांकि, दिनभर कारोबार के बाद शेयर थोड़ा नीचे आया और 17.51% की तेजी के साथ ₹1,015 के स्तर पर बंद हुआ। लेकिन ये तेजी 8 जनवरी को ही नहीं रूकी बल्कि 9 जनवरी को भी स्टॉक में करीब 15% तक तेजी देखने को मिली। यानि दो दिनों में करीब निवेशकों को 30% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। अब जान लेते हैं कि इस स्टॉक की तेजी कितनी खरी है तो इसके लिए हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि पिछले एक महीने में वॉल्यूम बेहतरीन है। 1000 के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। राघवेंद्र जी का मानना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1470 से लेकर 1550 रुपए पर जा सकता है