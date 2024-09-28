IDFC First Bank का IDFC Ltd के साथ मर्जर पूरा, 1 अक्टूबर से लागू

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIDFC First Bank का IDFC Ltd के साथ मर्जर पूरा, 1 अक्टूबर से लागू

Ankur Tyagi
Sep 28, 2024

IDFC First Bank ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसका IDFC Ltd के साथ मर्जर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बैंक ने पुष्टि की कि उसे सभी जरूरी शेयरधारक और नियामक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। यह मर्जर 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, बोर्ड की बैठक में IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (IDFC FHCL) का IDFC Limited के साथ और फिर IDFC Limited का IDFC First Bank के साथ विलय को मंजूरी दी गई है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की चेन्नई बेंच ने 25 सितंबर 2024 को इस विलय योजना को मंजूरी दी थी। IDFC ने बताया कि बोर्ड ने 30 सितंबर 2024 से IDFC FHCL का IDFC Limited में विलय और 1 अक्टूबर 2024 से IDFC Limited का IDFC First Bank में विलय को स्वीकृति दी है।

रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर

मर्जर के तहत, IDFC Ltd के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 इक्विटी शेयरों के बदले IDFC First Bank के 155 इक्विटी शेयर मिलेंगे। इसका अलॉटमेंट 10 अक्टूबर 2024 की रिकॉर्ड डेट के आधार पर किया जाएगा। IDFC FHCL का IDFC Limited में विलय 30 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा, और IDFC Limited का IDFC First Bank में मर्जर 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा।

शेयर एक्सचेंज अनुपात

IDFC के शेयरधारकों को उनके पास मौजूद 10 रुपये फेस वैल्यू के 100 इक्विटी शेयरों के बदले IDFC First Bank के 155 इक्विटी शेयर मिलेंगे।

इसके साथ ही, बैंक ने वी वैद्यनाथन को 19 दिसंबर 2024 से 18 दिसंबर 2027 तक तीन वर्षों के लिए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 28, 2024