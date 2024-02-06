scorecardresearch
IdeaForge के शेयर ने ली अबतक की सबसे ऊंची राइड, क्या करें निवेशक?

आइडिया फोर्ज की। इस कंपनी का IPO प्राइस 672 रुपए था और हाल ही में ऐसे स्थिति हो गई कि स्टॉक 696 रुपए पर जा पहुंचा। सोचिए IPO प्राइस के बेहद करीब। लेकिन अब इसमें धामकेदार तेजी लौटी है। स्टॉक अपने करियर की सबसे ऊंची राइड ले रहा है।

Harsh Verma
Feb 6, 2024
ideaforge

एक ऐसा स्टॉक जिसका IPO साल 2023 का सबसे सक्सेफुल लिस्टिंग में गिना गया। इस कंपनी का बाजार में डेब्यू 92 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुआ। हम यहां बात कर रहे हैं आइडिया फोर्ज की। इस कंपनी का IPO प्राइस 672 रुपए था और हाल ही में ऐसे स्थिति हो गई कि स्टॉक 696 रुपए पर जा पहुंचा। सोचिए IPO प्राइस के बेहद करीब। लेकिन अब इसमें धामकेदार तेजी लौटी है। स्टॉक अपने करियर की सबसे ऊंची राइड ले रहा है। इंट्रा डे के दौरान ही स्टॉक में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है। आइये जानते हैं इसकी वजह क्या है और आने वाले दिनों में ये स्टॉक कहां तक जा सकता है?

तो सबसे पहले रिजल्ट्स को देखते हैं। कंपनी की ओर से क्वार्टर 3 के नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 7.8 करोड़ रुपए था, जो इस साल दिसंबर क्वार्टर में 14.8 करोड़ हो गया है। वहीं रेवेन्यू की बात की जाए तो जबरदस्त जंप देखने को मिला है। पिछले साल तीसरे क्वार्टर में 7.8 करोड़ था, जो अब बढ़कर 90 करोड़ हो गया है। इस हिसाब से देखें तो 11 गुना की बढ़ोतरी रेवेन्यू में देखने को मिली है।कंपनी के एबिटा की बात की जाए तो ये 27 प्रतिशत बढ़कर 26.19 करोड़ हो गया है। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को एबिटा लॉस 13.87 करोड़ का हुआ था। 
कंपनी की परफॉर्मेंस बेस क्वार्टर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है,  बेस क्वार्टर यानि चालब वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर से, क्योंकि कंपनी की फैक्टरी में आग लग गई थी। जिसके चलते डिलीवरी कम हो गई और कॉन्ट्रैक्ट को रि-शेड्यूल किया गया। हालांकि फिर भी देखें तो पिछले क्वार्टर से नेट प्रॉफिट में 1562% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 

रिजल्ट्स के बाद कंपनी का बयान आया है। इसको फंडामेंटल्स के नजरिये से समझते हैं। ideaForge ने बताया है कि दिसंबर क्वार्टर के दौरान कंपनी ने 7 नए पेटेंट के लिए मंजूरी मिल चुकी है। मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि 7 नए पेटेंट के इनोवेशन का फायदा आगे मिलता हुआ दिखेगा। सभी कंस्टमर्स को बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वक्त से पहले ही डिलीवर कर दिए गए हैं। कंपनी के CEO Ankit Mehta का कहना है कि कंपनी की ओर से SWITCH और NETRA V4 Pro ड्रोन को अमेरिका एक्सपोर्ट किया गया है। अंकित मेहता का कहना है कि prototyping stage पर हम पहुंच गए हैं यानि कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी इनिशेट कर रहे हैं। इसके साथ ही Drone as a Service (DaaS) business के लिए बिलिंग शुरू कर दी है। 

जैसा कि आप जानते होंगे कि कंपनी इनहाउस प्रोडक्ट डेवलेप करती है, कंपनी के पास डेवलेपसेंटर है। जिसमें ड्रोन के डिजाइन, डेवलेप, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। जिसे तकनीकी भाषा में unmanned aerial vehicles (UAVs) कहते हैं। मौजूदा वक्त में कंपनी का मार्केट कैप 
₹ 3,342 करोड़ है। कपंनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वहीं दूसरी ओर प्रमोटर्स की होल्डिंग 29.3 प्रतिशत है। अगर इसकी पीयर ग्रुप की कंपनियों की बात करें तो जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो Hind.Aeronautics, Bharat Dynamics, MTAR Technologie, Paras Defence इन सभी का PE ideaForge से कम है। कंपनी का PE करीब 114 पर है। घरेलू बड़े निवेशकों की हिस्सेदारी पिछले क्वार्टर से बढ़कर 3.46% हो गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 6, 2024