Idea Share Price: 10% का अपर सर्किट! भारत सरकार के पास अब करीब 50% की हिस्सेदारी - DETAILS
Idea Share Price: मंगलवार 1 अप्रैल को देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea Ltd के शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा किए गए बड़ी घोषणा के बाद आई है।
इस वजह से आई तेजी
बीते 30 मार्च को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने कंपनी के बकाया स्पेक्ट्रम भुगतान बकाये में से 36,950 करोड़ रुपये के बदले कंपनी की इक्विटी ले ली है जिसके बाद वोडाफोन आइडिया के देनदारियों में कमी आई है और कंपनी की वित्त को सपोर्ट मिला है।
कंपनी को सेबी बोर्ड के साथ-साथ संबंधित प्राधिकरणों से जरूरी आदेश मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर जारी करने का निर्देश दिया गया है।
करीब आधी हिस्सेदारी अब सरकार के पास
सरकार के इस कदम के बाद Vi में भारत सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गई है। इसी के साथ कंपनी के प्रोमोटर्स Vodafone Plc की हिस्सेदारी गिरकर 16.1% और Aditya Birla Group (ABG) की हिस्सेदारी कम होकर 9.4% हो गई है। हालांकि अभी भी इनकी कंपनी के परिचालन पर कंट्रोल है।
Idea Share Price
आज स्टॉक में 10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक 10% या 0.68 रुपये की तेजी के साथ 7.48 रुपये पर है।
Idea Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत तक टूटा है।
वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 साल में 46 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 25 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
वहीं पिछले 5 साल में शेयर 145 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।