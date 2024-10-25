IDBI Bank Q2 Results | मुनाफे में 39 प्रतिशत का उछाल, NII में भी बढ़ोतरी
IDBI Bank Ltd ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक के मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आइये रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं।
IDBI Bank Ltd का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में ₹1,836.5 करोड़ रहा है, साल दर साल (YoY) के आधार पर 38.3% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा ₹1,323 करोड़ रहा था। शुद्ध ब्याज आय (NII), 26% बढ़कर ₹3,876 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह ₹3,067 करोड़ था।
ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) सितंबर तिमाही में 3.68% रहा है, जबकि जून तिमाही में ये 3.87% थी। नेट NPA 0.20% पर आया, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.23% था। ग्रॉस NPA ₹7,653.1 करोड़ पर रहा, जबकि चालू वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में यह ₹7,795.4 करोड़ था। वहीं नेट NPA ₹401.6 करोड़ पर आया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये ₹453.6 करोड़ था।
IDBI Bank ने Q2 FY2025 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 45% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹3,006 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह ₹2,072 करोड़ था। नेट इंट्रस्ट मार्जिन (NIM) में भी मजबूत सुधार देखा गया, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.33% से बढ़कर 4.87% हो गया।
अतिरिक्त रूप से, बैंक का लागत-से-आय अनुपात 558 आधार अंक घटकर 42.05% हो गया, जो कि 47.63% था, जो ऑपरेशन क्षमता में सुधार को दर्शाता है। बैंक के कॉस्ट मैट्रिक्स में मीडियम वृद्धि हुई है, जिसमें डिपॉजिट की लागत Q2 FY2025 में 4.22% से बढ़कर 4.66% हो गई है।
आईडीबीआई बैंक ने कुल जमा में 11% की वृद्धि रिपोर्ट की, जो 30 सितंबर, 2024 तक ₹2,77,602 करोड़ रही, जबकि एक वर्ष पहले यह ₹2,49,434 करोड़ थी। CASA जमा ₹1,33,639 करोड़ तक पहुंच गए, जो 4.03% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। CASA अनुपात 48.14% था, जो बैंक के मजबूत खुदरा जमा आधार को दर्शाता है।
नेट एडवांस में साल-दर-साल 19% की वृद्धि हुई, जो 30 सितंबर, 2024 तक ₹2,00,944 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,68,502 करोड़ थी।
बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया, जिसमें ग्रॉस NPA रेश्यो 30 सितंबर 2024 तक 4.90% से घटकर 3.68% हो गया। शुद्ध NPA रेश्यो भी 0.39% से घटकर 0.20% हो गया। प्रोविजनिंग कवरेज रेश्यो (तकनीकी लेखा-जोखा सहित) 99.10% से बढ़कर 99.42% हो गया, जो जोखिम न्यूनीकरण में मजबूती का संकेत देता है।