IDBI Bank Q2 Results | मुनाफे में 39 प्रतिशत का उछाल, NII में भी बढ़ोतरी

IDBI Bank Ltd का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में ₹1,836.5 करोड़ रहा है, साल दर साल (YoY) के आधार पर 38.3% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा ₹1,323 करोड़ रहा था। शुद्ध ब्याज आय (NII), 26% बढ़कर ₹3,876 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह ₹3,067 करोड़ था।

ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) सितंबर तिमाही में 3.68% रहा है, जबकि जून तिमाही में ये 3.87% थी। नेट NPA 0.20% पर आया, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.23% था। ग्रॉस NPA ₹7,653.1 करोड़ पर रहा, जबकि चालू वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में यह ₹7,795.4 करोड़ था। वहीं नेट NPA ₹401.6 करोड़ पर आया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये ₹453.6 करोड़ था।

IDBI Bank ने Q2 FY2025 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 45% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹3,006 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह ₹2,072 करोड़ था। नेट इंट्रस्ट मार्जिन (NIM) में भी मजबूत सुधार देखा गया, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.33% से बढ़कर 4.87% हो गया।

अतिरिक्त रूप से, बैंक का लागत-से-आय अनुपात 558 आधार अंक घटकर 42.05% हो गया, जो कि 47.63% था, जो ऑपरेशन क्षमता में सुधार को दर्शाता है। बैंक के कॉस्ट मैट्रिक्स में मीडियम वृद्धि हुई है, जिसमें डिपॉजिट की लागत Q2 FY2025 में 4.22% से बढ़कर 4.66% हो गई है।



आईडीबीआई बैंक ने कुल जमा में 11% की वृद्धि रिपोर्ट की, जो 30 सितंबर, 2024 तक ₹2,77,602 करोड़ रही, जबकि एक वर्ष पहले यह ₹2,49,434 करोड़ थी। CASA जमा ₹1,33,639 करोड़ तक पहुंच गए, जो 4.03% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। CASA अनुपात 48.14% था, जो बैंक के मजबूत खुदरा जमा आधार को दर्शाता है।

नेट एडवांस में साल-दर-साल 19% की वृद्धि हुई, जो 30 सितंबर, 2024 तक ₹2,00,944 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,68,502 करोड़ थी।

बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया, जिसमें ग्रॉस NPA रेश्यो 30 सितंबर 2024 तक 4.90% से घटकर 3.68% हो गया। शुद्ध NPA रेश्यो भी 0.39% से घटकर 0.20% हो गया। प्रोविजनिंग कवरेज रेश्यो (तकनीकी लेखा-जोखा सहित) 99.10% से बढ़कर 99.42% हो गया, जो जोखिम न्यूनीकरण में मजबूती का संकेत देता है।



