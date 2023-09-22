ICICI Lombard: मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ Bhargav Dasgupta का इस्तीफा, शेयर गिरा

scorecardresearch
दास गुप्ता सात महीने बाद रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट से 7 महीने पहले इस्तीफा देने से सवाल खड़े हो रहे हैं। भार्गव दास गुप्ता ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि इन 14 साल में कंपनी आय को 6 गुना और मुनाफे को 78 गुना करने में सफल रही है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 22, 2023 10:02 IST
ICICI Lombard के एमडी और सीईओ Bhargav Dasgupta ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले डेढ़ दशक से कंपनी के साथ थे और उन्हें टॉप मैनेजमेंट और कुशल रणनीतिकार माना जाता था। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भार्गव दासगुप्ता ने 21 सितंबर 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी उनकी जगह किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति करेगी।

दास गुप्ता सात महीने बाद रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट से 7 महीने पहले इस्तीफा देने से सवाल खड़े हो रहे हैं। भार्गव दास गुप्ता ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि इन 14 साल में कंपनी आय को 6 गुना और मुनाफे को 78 गुना करने में सफल रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 22, 2023