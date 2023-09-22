ICICI Lombard: मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ Bhargav Dasgupta का इस्तीफा, शेयर गिरा
दास गुप्ता सात महीने बाद रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट से 7 महीने पहले इस्तीफा देने से सवाल खड़े हो रहे हैं। भार्गव दास गुप्ता ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि इन 14 साल में कंपनी आय को 6 गुना और मुनाफे को 78 गुना करने में सफल रही है।
ICICI Lombard के एमडी और सीईओ Bhargav Dasgupta ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले डेढ़ दशक से कंपनी के साथ थे और उन्हें टॉप मैनेजमेंट और कुशल रणनीतिकार माना जाता था। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भार्गव दासगुप्ता ने 21 सितंबर 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी उनकी जगह किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति करेगी।
