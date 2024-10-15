scorecardresearch
Hyundai Motor India IPO: गिरते GMP के बीच पैसा लगाएं या नहीं?

Hyundai Motor India का IPO आज से खुल गया है। ऐसे में हर एक निवेशक के मन में एक ही सवाल है कि में पैसा लगाना है या नहीं? साथ ही देश के सबसे बड़े IPO की ग्रे मार्केट में क्या स्थिति हैं? आइये तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 15, 2024 10:52 IST

Hyundai Motor India का IPO आज यानि 15 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। वहीं इश्यू 17 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने पब्लिक ऑफर के लिए प्रति शेयर ₹1,865-1,960 का प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक 7 शेयरों का एक लॉट बिड कर सकते हैं, इसके बाद 7 के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं।

GMP
ग्रे मार्केट में शेयर की स्थिति देखें तो GMP में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। प्राइस बैंड से 45 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है 2 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन होने की संभावना है। जबकि एक दिन पहले 65 रुपए प्रति शेयर GMP देखने को मिल रहा था।  

पैसा लगाएं या नहीं?

ICICI Direct Research
ब्रोकरेज का कहना है कि HMIL में सेल्स और प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स FY21-24 के दौरान 19.4 प्रतिशत और 47.7 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा है, जो 11 प्रतिशत सेल्स वॉल्यूम CAGR और EBITDA मार्जिन प्रोफाइल में लगातार सुधार दिखा रहा है। 

हम HMIL पर 'सब्सक्राइब' की रेटिंग देते हैं, जो इंडस्ट्री के अनुकूल परिस्थितियों, मजबूत वित्तीय स्थिति और हेल्दी SUV प्रोडक्ट सीरीज के बीच स्थिर ग्रोथ की संभावनाओं को देख रहे हैं। हमें इस IPO से सीमित लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद है, हालाँकि हम उम्मीद करते हैं कि HMIL के जरिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है।

Nirmal Bang Securities 
ब्रोकरेज का कहना है कि हमने मुख्य रूप से  Hyundai Motor की तुलना Maruti Suzuki से की। FY24 के लिए ह्यूंदै मोटर का रेवेन्यू मारुति सुजुकी से काफी कम है। हालांकि ह्यूंदै का एसेट टर्नओवर रेश्यो 2.7 गुना है, जो मारुति सुजुकी के 1.7 गुना से अधिक है, जो बेहतर एसेट इस्तेमाल को दर्शाता है। ह्यूंदै का रेवेन्यू CAGR भी मारुति सुजुकी से कम है, जो धीमी ग्रोथ को दिखाता है।

जबकि ह्यूंदै का P/E रेश्यो 26.3 है, जो मारुति सुजुकी के 29.9 से थोड़ा कम है। यह दिखाता है कि स्टॉक पहले से ही पूरी तरह से प्राइसड है। पेरेंट कंपनी अपनी दो कंपनियों यानीHyundai Motor India और Kia के बीच बंटा हुआ है। इसलिए इसे न्यूट्रल रेटिंग दी गई है।

Canara Bank Securities
ब्रोकरेज का कहना है कि Hyundai Motor India की ग्रोथ क्षमता और मजबूत मार्केट प्रजेंस है, यहां पर मुद्दा हाई वैल्यूएशन का है। 26.28 गुना का P/E रेश्यो इंडस्ट्री के औसत 24.41 गुना से अधिक है और इसकी पैरेंट कंपनी ह्यूंदै मोटर ग्लोबल के 5 गुना के P/E से काफी ज्यादा है।

हालांकि ह्यूंदै मोटर्स में अच्छे रिटर्न रेश्यो का प्रदर्शन करता है, जिसमें 56.82 प्रतिशत का RoE और 62.9 प्रतिशत का RoCE है, जो लिस्टेड पीयर्स के औसत 23.25 प्रतिशत और 21.85 प्रतिशत से काफी अधिक है। हम इस मुद्दे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 'सब्सक्राइब' की सिफारिश करते हैं।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
