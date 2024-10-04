इस दिन Hyundai Motor का IPO खुलने जा रहा है!

Hyundai Motor के IPO को लेकर बड़ा अपडेट आया हैl मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई मोटर इंडिया का 3 बिलियन डॉलर का मेगा IPO 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने की संभावना है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण इसमें बदलाव भी किया जा सकता है. हुंडई मोटर्स का 25,000 करोड़ रुपये का आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है. सूत्रों के अनुसार हुंडई IPO के लिए 14 से 16 अक्टूबर की समयसीमा पर विचार कर रही है।

IPO का साइज

हुंडई इंडिया के IPO का संभावित वैल्यूएशन लगभग ₹25,000 करोड़ (लगभग $3 बिलियन) हो सकती है और कंपनी इसका लॉन्च अक्टूबर के पहले 15 दिन में करने की योजना बनाई जा रही है। अभी भारतीय बाजार में सबसे बड़ा आईपीओ लाने का रिकॉर्ड सरकारी बीमा कंपनी LIC के नाम दर्ज है, जो लगभग 2 साल पहले मई 2022 में करीब 21 हजार करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आई थी. मतलब हुंडई इंडिया का आईपीओ आते ही एलआईसी के नाम दर्ज सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड टूट जाएगा।

आने वाला IPO पूरी तरह से हुंडई मोटर कंपनी के जरिए बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले शेयरों का होगा, जिसमें प्रमोटर और शेयर होल्डर्स की बिक्री शामिल है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पेश किए गए शेयर हुंडई मोटर इंडिया के कुल इक्विटी शेयर कैपिटल का 17.50% ऑफर करेंगे।