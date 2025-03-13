HUL Share: शॉर्ट टर्म में तेजी आएगी लेकिन… दिग्गज FMCG स्टॉक पर एक्सपर्ट की बड़ी सलाह - नोट करें टारगेट प्राइस

Hindustan Unilever Share Price Target: शेयर बाजार में आज FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी Hindustan Unilever Limited (HUL) का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ। शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 28.8% तक गिर चुका है। अब ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि सस्ते दाम पर स्टॉक को खरीदें या नहीं या फिर अगर आपके यह शेयर पहले से मौजूद है तो भी यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

BT Bazaar को Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Hindustan Unilever पर एक्सपर्ट की राय

Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि शेयर का स्ट्रक्चर कमजोर है लेकिन तेजी आने की संभावना है। एक्सपर्ट ने कहा कि स्टॉक पिछले चार महीनों से लगातार बिकवाली का सामना कर रहा है इस वजह से शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 28.8% नीचे आ गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक स्टॉक अब 2,126 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के पास है।

Hindustan Unilever Share Price Target

अंशुल जैन ने कहा कि 2,350 की ओर शॉर्ट टर्म में उछाल आ सकता है लेकिन ज्यादा रुझान कमजोर बना हुआ है।

एक्सपर्ट ने कहा कि अगर शेयर में तेजी आए तो निवेशकों को इसे बिक्री के अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि शेयर में गिरावट का जोखिम अभी भी बना हुआ है इसलिए निवेशक सतर्क रहे।

Hindustan Unilever के इंडीपेंडेंट डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके इंडीपेंडेंट डायरेक्टर लियो पुरी ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा 30 जून 2025 से प्रभाव में आएगा।

Hindustan Unilever Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.78% या 17 रुपये टूटकर 2175.85 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.73% या 15.90 रुपये गिरकर 2,177 रुपये पर रहा।