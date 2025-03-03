scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: ये सरकारी कंपनी जल्द करेगी डिविडेंड का ऐलान! RECORD DATE हुआ तय

Dividend Stock: ये सरकारी कंपनी जल्द करेगी डिविडेंड का ऐलान! RECORD DATE हुआ तय

सरकारी कंपनी ने अपने फाइलिंग में वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड के बारे में जानकारी दी है। आज

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 3, 2025 18:00 IST

HUDCO Dividend: भारत में हाउसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लोन देने वाली कंपनी Housing & Urban Development Corporation Ltd (HUDCO) ने आज बाजार बंद होने के बाद बड़ा ऐलान किया है। सरकारी कंपनी ने अपने फाइलिंग में वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड के बारे में जानकारी दी है। आज कंपनी का शेयर हरे निशान पर बंद हुआ है। 

advertisement

HUDCO Dividend 2025

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स सोमवार 10 मार्च 2025 को वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। 

HUDCO Dividend Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में अंतरिम डिविडेंड के लिए शुक्रवार 14 मार्च 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। 

HUDCO Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जनवरी 2025 में 2.05 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 2.65 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2024 में 1.50 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 3.10 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2023 में 0.75 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

HUDCO Share Price

बीएसई पर आज कंपनी का शेयर 0.88% या 1.45 रुपये की तेजी के साथ 166.55 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर शेयर 0.88% या 1.46 रुपये चढ़कर 166.60 रुपये पर बंद हुआ था। 

HUDCO Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 38 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 260 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 387 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 451 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 3, 2025