Ola Electric के निवेशकों के लिए आई राहत भरी खबर!

Ola Electric को लेकर निवेशक लगातार चिंता में है। जिस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद मल्टीबैगर रिटर्न दिए और 157 रुपए का नया हाई बनाया। वहीं स्टॉक अब धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। इसी बीच Ola Electric पर HSBC की रिपोर्ट जारी हुई है। जिसमें कंपनी पर पॉजिटिव नजरिया बल्कि नए टारगेट्स भी दिए गए हैं।

Ola Electric पर HSBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल की मार्केट शेयर की कमी हमारे लिए चिंता का विषय है। लगातार बढ़ते लो कॉस्ट वैरिएंट्स से Ola Electric को कॉम्पिटिशन मिल रहा है। जिस वजह से कंपनी का मार्केट शेयर घट रहा है। अगर मौजूदा मार्केट शेयर की स्थिति ऐसे ही जारी रहती है, तो इसका मतलब वित्त वर्ष 2025/26 के लिए वॉल्यूम अनुमान में 15-20% की कमी आ सकती है। हालांकि कंपनी पर ब्रोकरेज ने पॉजिटिव नजरिया रखा है और स्टॉक में 'BUY' की सलाह दी गई है। नए टारगेट भी 140 रुपए प्रति शेयर कर दिया गया है। जबकि स्टॉक करीब 113 प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा है।



स्टॉक के प्रति निवेशकों की चिंताओं के बीच ब्रोकरेज फर्म Ambit ने स्टॉक पर कवरेज शुरू किया है और इस घरेलू ब्रोकरेज ने कंपनी से जुड़े जोखिमों को देखते हुए स्टॉक में और गिरावट की भविष्यवाणी की है। ब्रोकरेज का कहना है कि हम संभावना जता रहे हैं कि FY31 तक ओला का मार्केट शेयर 25 प्रतिशत तक घट जाएगा। मौजूदा स्तरों पर वॉल्यूम ग्रोथ के लिए FY24-35E के दौरान 36.3 प्रतिशत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता है, जो हमारे अनुमान से थोड़ा अधिक है। इन जोखिमों के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। ब्रोकरेज की ओर से टारगेट ₹99.6 रुपए दिया गया है।