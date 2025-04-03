Auto Stocks: रुला रहा ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ! Bajaj Auto, Bharat Forge, Motherson सहित तमाम ऑटो स्टॉक टूटे

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAuto Stocks: रुला रहा ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ! Bajaj Auto, Bharat Forge, Motherson सहित तमाम ऑटो स्टॉक टूटे

दोपहर 12:15 बजे तक Nifty Auto Index 0.65% टूटकर 139 अंक पर कारोबार कर रहा था। जानिए ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से ऑटो कंपनियों को कितना नुकसान हो सकता है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 3, 2025 12:33 IST

Auto Stocks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित अपने देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने के बाद गुरुवार के कारोबार में Bharat Forge, Bajaj Auto, Balkrishna Industries, Tata Motors, Samvardhana Motherson International, Tube Investments of India, TVS Motor, Ashok Leyland और MRF जैसी घरेलू ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। 

दोपहर 12:15 बजे तक Nifty Auto Index 0.65% टूटकर 139 अंक पर कारोबार कर रहा था।

ऑटो कंपनियों का हाल?

दोपहर 12:15 बजे तक Balkrishna Industries का शेयर 2.5 प्रतिशत, Samvardhana Motherson International Limited का स्टॉक 2.3 प्रतिशत, Bajaj Auto Limited का शेयर 2.2 प्रतिशत, Bharat Forge Limited का स्टॉक 2.08 प्रतिशत टूटा था। 

दोपहर 12:15 बजे तक के आंकड़े

 

ट्रंप ने भारतीय आयात पर 27 प्रतिशत और पड़ोसी चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, अमेरिका में आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ 5 अप्रैल से लागू होगा, और बाकी का 17 प्रतिशत टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रांती बाथिनी ने कहा कि हाल ही में टैरिफ की घोषणा का टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों पर मिड से शॉर्ट टर्म में प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अमेरिका से भी आता है। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि टाटा मोटर्स के अलावा बाकी के OEMs (Original Equipment Manufacturers) काफी हद तक अलग-थलग हैं क्योंकि वे ज्यादातर घरेलू बाजार पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक्सपर्ट ने कहा कि मदरसन जैसी कंपनियों पर कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजयकुमार ने कहा कि टैरिफ की घोषणा ग्लोबल अर्थव्यवस्था और बाजारों के लिए बुरी खबर हो सकती है। एक्सपर्ट ने कहा कि ट्रम्प द्वारा घोषित किए गए उम्मीद से भी बदतर रेसिप्रोकल टैरिफ का ग्लोबल स्तर पर बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इससे अन्य देशों से भी जवाबी टैरिफ शुरू हो जाएगा, जिसके कारण एक ट्रेड वार शुरू हो सकता है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
