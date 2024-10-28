कौन है Waree Energy का मालिक, अपने दम पर कैसे खड़ी कर दी कंपनी

हितेश चिमनलाल दोषी, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन हैं। उनका सफर एक साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर भारत की अग्रणी सोलर पावर कंपनियों में से एक का नेतृत्व करने तक का है। उनका जीवन दृढ़ संकल्प, मेहनत और विजन का प्रेरणादायक उदाहरण है।

दोषी का मानना है कि "अगर हम सही हैं, तो अवसर हमारे सपनों से भी बड़े हो सकते हैं।" उनके अनुसार, लोगों को हमेशा जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी बने रहना चाहिए, क्योंकि यही गुण किसी के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

शिक्षा और शुरुआती संघर्ष

हितेश का जन्म महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के एक छोटे गांव में हुआ था। उनके पिता की एक छोटी किराना दुकान थी, और गांव में बिजली और फोन जैसी सुविधाएं भी सीमित थीं। गांव में केवल 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी, इसलिए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए साइकिल से दूसरे गांव जाना पड़ता था।

उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई की और कॉलेज के दौरान ही उन्होंने व्यापार में रुचि लेना शुरू कर दिया। 1985 में, अपने पिता का आर्थिक भार कम करने के उद्देश्य से, उन्होंने एक रिश्तेदार से 5,000 रुपये उधार लेकर व्यापार की शुरुआत की और अपनी पढ़ाई व जीवनयापन का खर्च खुद उठाया।

उद्यमिता का सफर

1989 में, उन्होंने वारी इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी की स्थापना की, जो मापने के उपकरण बनाती थी। 1992 में, अंधेरी में उन्होंने एक छोटी फैक्ट्री शुरू की और बैंक से 1.5 लाख रुपये का कर्ज लेकर उत्पादन का विस्तार किया। धीरे-धीरे वारी ग्रुप ने प्रेशर गेज, सोलर पावर उपकरण और एलईडी लाइट्स का निर्माण भी शुरू किया।

सौर ऊर्जा में विस्तार

2007 में, कंपनी ने सूरत में 30 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल प्लांट लगाया। 2011 में, वारी ग्रुप ने अपनी विनिर्माण इकाई को बाउमर ग्रुप (स्विट्जरलैंड) को बेचकर सौर ऊर्जा व्यवसाय में विस्तार किया। 2013 में, उन्होंने इटली की कंपनी सेसारे बोनेटी एसपीए का अधिग्रहण किया, जिससे उनकी कंपनी का विस्तार भारत और इटली में 200 कर्मचारियों तक हुआ। आज, वारी ग्रुप का व्यवसाय 65 देशों में फैला हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

सामाजिक कार्यों में योगदान

हितेश दोषी सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। वह जरूरतमंदों की मदद करने में भी आगे रहते हैं। जून 2023 तक, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का बाजार मूल्य ₹10,679 करोड़ है।