Hindalco Dividend and Q4 Update: डिविडेंड पर बड़ा ऐलान! इस दिन मिल सकता है तोहफा - मार्क कर लें डेट

Hindalco Dividend and Q4 Update: आदित्य बिड़ला ग्रुप की दिग्गज कंपनी Hindalco Industries Ltd ने आज बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में Q4 अपडेट और डिविडेंड के बारे में बड़ा अपडेट दिया है।

आज दोपहर 1:23 बजे तक शेयर 1.5% से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा था। चलिए जानते हैं मेटल कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों और डिविडेंड के बारे में क्या बताया है।

Hindalco Q4 Results

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए कंसोलिडेट और स्टैंडअलोन वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए शुक्रवार 20 मई को बैठक करेंगे।

Hindalco Dividend

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने डिविडेंड की जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स 20 मई 2025 को ही Q4 नतीजों के साथ -साथ डिविडेंड पर भी विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

Hindalco Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 3.5 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 4 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2021 में 3 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2020 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Hindalco Share Price

आज दोपहर 1:23 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.64% या 11.35 रुपये टूटकर 682 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.63% या 11.30 रुपये गिरकर 682.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Hindalco Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 2 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 645 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।