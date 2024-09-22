scorecardresearch
Hind Rectifiers: Smallcap Railway Stock 3 गुना हो गया 2 साल में, आगे क्या करेगा?

Hirect की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 1 अगस्त 2024 को आयोजित कंपनी की 66वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.20 रुपये का डिविडेंड स्वीकृत किया। यह डिविडेंड उन शेयरधारकों को देय है जिनके नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं और जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा गुरुवार, 25 जुलाई 2024 को व्यवसायिक घंटे समाप्ति के समय पर दी गई लाभकारी मालिकों की सूची में शामिल हैं।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 22, 2024 17:53 IST
रेलवे सेक्टर में कई स्टॉक्स ने तेज़ी दिखाई है, लेकिन एक स्मॉलकैप कंपनी ऐसी है जिसने 24 महीनों में 3 गुना रिटर्न दिया है। हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड (Hirect) के शेयर सोमवार, 23 सितंबर 2024 को चर्चा में रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए भारतीय रेलवे से 200 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है।

शुक्रवार को बीएसई पर हिंद रेक्टिफायर्स का आखिरी ट्रेडिंग प्राइस 815.90 रुपये प्रति शेयर था, जो 2.10% की बढ़त के साथ बंद हुआ। फिलहाल, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1398.28 करोड़ रुपये है।

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 1 अगस्त 2024 को आयोजित 66वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.20 रुपये का डिविडेंड स्वीकृत किया। यह डिविडेंड उन शेयरधारकों को मिलेगा जिनके नाम 25 जुलाई 2024 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज थे।

हिंद रेक्टिफायर्स का यह स्टॉक पिछले 6 महीनों में 37% और पिछले एक साल में 134% बढ़ चुका है। भारतीय रेलवे से 200 करोड़ रुपये के ऑर्डर की खबर ने इस कंपनी को निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। कंपनी ने इस ऑर्डर को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जो कंपनी के भविष्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

रेलवे और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगातार विस्तार और विकास की संभावनाएं इस स्टॉक को निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रही हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस ऑर्डर को कैसे पूरा करती है और इसके शेयर बाजार में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं।

