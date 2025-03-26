Stock In Focus: मार्केट खुलते ही प्रमोटर ने खरीद डाले पाइप कंपनी के लाखों शेयर, आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं ये स्टॉक

स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक आज सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। इस बीच Hi Tech Pipes के शेयर फोकस में आ गए। दरअसल, आज बाजार खुलते ही HI-TECH PIPES EMPLOYEES WELFARE TRUST के TRUSTEE MANOJ KUMAR GUPTA ने 9 लाख शेयर खरीदे हैं।

उनके शेयर खरीदने के बाद स्टॉक की वैल्यू में तेजी आई। हालांकि, थोड़ी देर बाद फिर से शेयर लाल निशान पर पहुंच गया।

advertisement

कितनी है शेयर प्राइस (Hi-Tech Pipes Share Price)

26 मार्च 2025 (बुधवार) को Hi Tech Pipes के शेयर 108.45 रुपये प्रति शेयर पर खुले थे। वहीं, मंगलवार को शेयर 108.95 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। मनोज कुमार गुप्ता द्वारा शेयर खरीद के बाद कंपनी के शेयर 110.60 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही स्टॉक लाल निशान पर गिरकर 108.25 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। करीब 10.25 बजे कंपनी के शेयर 0.18 फीसदी की गिरावट के साथ 108.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

मनोज कुमार गुप्ता के पास कितनी हिस्सेदारी

BSE से मिली जानकारी के अनुसार मनोज कुमरा गुप्ता द्वारा खरीदे गए 9 लाख शेयर की वैल्यू 10435500.00 रुपये है। इससे पहले मनोज के पास 0.11 फीसदी की हिस्सेदारी थी।

कैसी है शेयर-होल्डिंग पैटर्न (Hi-Tech Pipes ShareHolding Pattern)

BSE के अनुसार दिसंबर 2024 तक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 43.97 फीसदी था। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग पैटर्न 55.95 फीसदी था।

कैसी है स्टॉक की परफॉर्मेंस (Hi-Tech Pipes Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार एक साल में शेयर 16 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में स्टॉक ने 107.36 फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न दिया। कंपनी का मार्केट-कैप 2,168.18 करोड़ रुपये है।