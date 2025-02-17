Hexaware Technologies IPO: Kfin Tech और BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस | Allotment Date & Time

Hexaware Technologies IPO: ग्लोबल डिजिटल और टेक सर्विस कंपनी Hexaware Technologies Limited के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बंद होने के बाद अब निवेशकों को इस आईपीओ के अलॉटमेंट का इंतजार है।

आज किसी भी वक्त इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो सकता है। आप रजिस्ट्रार या फिर बीएसई के वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस खबर में हम आपको रजिस्ट्रार और बीएसई का DIRECT LINK दे रहे हैं जहां क्लिक कर आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।

advertisement

Hexaware Technologies IPO: कौन है रजिस्ट्रार?

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Kfin Technologies Limited है।

Kfin Tech के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप https://ipostatus.kfintech.com/ लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Select IPO में Hexaware Technologies Limited का नाम चुनें।



इसके बाद Application No/Demat Account/PAN किसी एक का चुनें और वो दर्ज करें।



इसके बाद Captcha Code दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें। आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Equity पर क्लिक करें।



इसके बाद Issue Name में Hexaware Technologies Limited का नाम चुनें।



इसके बाद Application No/PAN किसी एक का चुनें और वो दर्ज करें।



इसके बाद I’m not a robot पर क्लिक करें।



इसके बाद Search का बटन दबाएं। आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

Hexaware Technologies IPO Details

यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 से 14 फरवरी तक के लिए खुला था। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 674-708 रुपये रखा था और 21 शेयरों का एक लॉट तय किया था जिसके मुताबिक निवेशकों को न्यूनतम 14,154 रुपये का निवेश करना था।

Hexaware Technologies IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक, अलॉटमेंट के दिन इस आईपीओ का जीएमपी 1 रुपये है। इस हिसाब से BSE और NSE पर शेयर की लिस्टिंग 0.14% के प्रीमियम के साथ 709 रुपये पर हो सकता है।

कैसा रहा सब्सक्रिप्शन स्टेटस?

14 फरवरी शाम 4 बजे तक Qualified Institutional Buyer (QIB) ने 6.56 गुना, Non Institutional Investors (NII) ने 0.11 गुना, Retail Individual Investor (RII) ने 0.09 गुना और Employees ने 0.26 गुना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ का कुल सब्सक्रिप्शन 1.92 गुना रहा।