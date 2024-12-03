चीन के फैसले से HEG और Graphite India Stocks बन गए रॉकेट!

ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड निर्माता कंपनी HEG Ltd. और Graphite India Ltd. के शेयरों में मंगलवार यानि 3 दिसंबर को बंपर तेजी देखी गई। इंट्रा डे के दौरान दोनों शेयर 15 प्रतिशत तक बढ़त बनाने में कामयाब रहे।

दोनों स्टॉक्स बहुत मजबूत वॉल्यूम में भी बढ़ते दिख। HEG ने अब तक 156 करोड़ शेयरों का ट्रेड देखा है, जबकि इसका 20-डे का औसत 1.9 करोड़ शेयर है, वहीं ग्रेफाइट इंडिया ने 88.8 लाख शेयरों का ट्रेड देखा है, जबकि इसका 20-डे एवरेज 3.64 लाख है।

दरअसल चीन ने अमेरिका को चिप निर्माण के लिए आवश्यक कई मटीरियल के एक्सपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे मिलिट्री उपयोग को लेकर चिंताओं के कारण लागू किया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि गैलियम, जर्मेनियम, ऐंटिमनी और सुपरहार्ड सामग्रियों का अब अमेरिका को निर्यात करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बीजिंग ग्रेफाइट से संबंधित दोहरे इस्तेमाल वाले प्रोक्ट्स पर भी एक कड़ा अंतिम उपयोग समीक्षा लागू करेगा, इसमें जोड़ा गया।

मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक अलग बयान में कहा है कि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को जनरल कर दिया है और आर्थिक, व्यापार और टेक्नोलॉजी मुद्दों को राजनीतिक और हथियार के रूप में उपयोग किया है। उसने निर्यात नियंत्रण उपायों का दुरुपयोग किया है और चीन को कुछ उत्पादों के एक्सपोर्ट पर अनावश्यक रूप से प्रतिबंध लगाया है।

HEG के शेयर मंगलवार को ₹500.4 पर 14.1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि ग्रेफाइट इंडिया के शेयर ₹569 पर 9% के लाभ के साथ ट्रेड करते दिखे।

