Bajaj Housing Finance shares में आई भारी गिरावट, निवेशक Buy, Sell या Hold क्या करें

Bajaj Housing Finance Ltd. के शेयरों में गुरुवार यानि 12 दिसंबर को 6 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इसके 3 महीने का शेयरधारक लॉक-इन पीरियड खत्म हो गया है।

कंपनी के 12.5 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए मुक्त हो जाएंगे क्योंकि शेयरधारक लॉक-इन खत्म हो रहा है। यह संख्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बकाया इक्विटी का 2 प्रतिशत है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लॉक-इन पीरियड का खत्म होना यह नहीं दर्शाता कि सभी शेयर खुले बाजार में बेचे जाएंगे, बल्कि वे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मुक्त हो जाएंगे।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने इस साल सितंबर में अपना स्टॉक मार्केट डेब्यू किया था, इसके तीन दिन के IPO में ₹3 लाख करोड़ तक की बोली लगी थी, जबकि कंपनी ₹6,560 करोड़ जुटाने की योजना बना रही थी। यह स्टॉक अपने IPO प्राइस से भारी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, ₹70 के स्तर से दोगुना होकर ₹188.5 तक पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद से यह स्टॉक उन स्तरों से ठंडा हो गया है।

हालांकि स्टॉक ने हाल ही में ₹125 के निचले स्तरों से रिकवरी की है, लेकिन आने वाली तिमाही के नतीजे यह तय कर सकते हैं कि स्टॉक किस दिशा में जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर कवर करने वाले 6 विश्लेषकों में से दो ने स्टॉक पर "बाय" रेटिंग दी है, तीन ने "सेल" रेटिंग दी है, जबकि एक ने "होल्ड" सिफारिश की है।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर गुरुवार को ₹133.25 पर 6% की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहे हैं। यह स्टॉक अपने पोस्ट-लिस्टिंग उच्चतम स्तर से 30% नीचे है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।