HDFC Life Q3 Result: 14 फीसदी बढ़ा कंपनी का मुनाफा, इनकम में भी हुई बढ़ोतरी; शेयर पर बनाए रखें नजर

HDFC Life Q3 Result: बुधवार को बाजार बंद होने के बाद एचडीएफसी लाइफ ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए।

कैसा रहा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

कंपनी ने बताया कि तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 421.31 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 367.54 करोड़ रुपये था।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम में 10 फीसदी की वृद्धि हुई। यह 15,235 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,832 करोड़ रुपये हो गया। प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) तीसरी तिमाही में3.2 फीसदी गिरकर 435.18 करोड़ रुपये हो गया।

एचडीएफसी लाइफ का Annualised Premium Equivalent (APE) 15.5 प्रतिशत बढ़कर 3,686 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, Value of New Business (VNB) 17.8 प्रतिशत बढ़कर 1,009 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का वीएनबी मार्जिन 27.4 प्रतिशत बढ़ गया। एचडीएफसी लाइफ AUM (Assets Under Management) साल-दर-साल 18 फीसदी बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपये हो गई।

एचडीएफसी लाइफ शेयर परफॉर्मेंस (HDFC Life Share Performance)

आज एचडीएफसी लाइफ के शेयर 1.1 प्रतिशत गिरकर 593.7 रुपये पर बंद हुए। शानदार तिमाही नतीजे आने के बाद कल शेयरों में तेजी आने की उम्मीद है।

BSE Analytics के अनुसार पिछले छह महीने से कंपनी के शेयर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। छह महीने में कंपनी के शेयर 4.89 फीसदी गिरा है। वहीं एक साल में कंपनी के शेयर में 4.63 फीसदी की तेजी आई। एचडीएफसी लाइफ का एम-कैप 1,27,930.31 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

