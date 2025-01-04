पिछले एक साल से नेगेटिव रिटर्न देने वाले AU Small Finance Bank को लेकर बड़ी खबर आई है। HDFC Bank को इस बैंक 9.50% तक की हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए Reserve Bank of India (RBI) की ओर से मंजूरी मिल गई है। आइये जानते हैं तमाम डिटेल्स...

HDFC Bank को AU Small Finance Bank में एक साल के अंदर 9.50 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की मंजूरी मिल गई है। अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया एक साल के अंदर पूरी नहीं होते है तो केंद्रीय बैंक की मंजूरी रद्द मानी जाएगी।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) को 3 जनवरी 2025 को रिज़र्व बैंक का लेटर हासिल हुआ है, जो HDFC Bank को संबोधित है। इस पत्र में एचडीएफसी बैंक और इसके ग्रुप की संस्थाओं (जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज शामिल हैं) को एयू एसएफबी के पेडअप इक्विटी या वोटिंग अधिकारों में 9.50% तक की हिस्सेदारी एक साल के भीतर अधिग्रहण करने की मंजूरी दी गई है। अगर यह अधिग्रहण इस अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है, तो मंजूरी रद्द कर दी जाएगी, बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है।

HDFC Bank ने एक्सचेंजों को यह भी सूचित किया है कि उसे Kotak Mahindra Bank और Capital Small Finance Bank में 9.50% तक की कुल हिस्सेदारी अधिग्रहण करने के लिए रिज़र्व बैंक से मंजूरी प्राप्त हुई है।

इसके अलावा एचडीएफसी बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके ग्रुप की संस्थाओं के जरिए उपर्युक्त बैंकों में "कुल हिस्सेदारी" उनके पेडअप इक्विटी या वोटिंग अधिकारों के 9.50% से अधिक न हो, हमेशा के लिए।

आरबीआई दिशानिर्देश 2023 के तहत कुल हिस्सेदारी में बैंक, उसके सहयोगी, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी और प्रमोटर समूह संस्थाओं के जरिए रखे गए शेयर शामिल हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक इन बैंकों में निवेश करने की योजना नहीं बना रहा है, ग्रुप की कुल हिस्सेदारी 5% सीमा से अधिक हो सकती है। इसलिए एचडीएफसी बैंक ने निवेश सीमा बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक से मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।