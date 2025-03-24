scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHCC Share Price: नहीं थम रही रफ्तार! 1 हफ्ते में 23% चढ़ा भाव - स्टॉक में लगातार क्यों है रैली?

HCC Share Price: नहीं थम रही रफ्तार! 1 हफ्ते में 23% चढ़ा भाव - स्टॉक में लगातार क्यों है रैली?

पिछले 1 हफ्ते में शेयर 23% चढ़ चुका है। चलिए जानते हैं शेयर में कितनी तेजी है और आखिर स्टॉक लागातार क्यों चढ़ रहा है?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 24, 2025 10:51 IST

HCC Share Price:  सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी Hindustan Construction Company Ltd (HCC) के शेयर में आज एक बार फिर से शानदार तेजी देखने को मिल रही है। जब से कंपनी को टाटा पावर से 2,470 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 

advertisement

पिछले 1 हफ्ते में शेयर 23% चढ़ चुका है। चलिए जानते हैं शेयर में कितनी तेजी है और कंपनी को किसी चीज का ऑर्डर मिला है। 

टाटा पावर से मिला है 2,470 करोड़ रुपये का ऑर्डर

HCC ने 20 मार्च को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि Hindustan Construction Company Limited (HCC) और Tata Projects Limited (TPL) को 50:50 ज्वाइंट वेंचर में महाराष्ट्र के कर्जत में स्थित भिवपुरी ऑफ-स्ट्रीम ओपन लूप पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) 1000 मेगावाट (2x333 मेगावाट + 2x167 मेगावाट) के निर्माण के लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा 2,470 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।

HCC Share Price

सुबह 10:28 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.69% या 0.74 रुपये की तेजी के साथ 28.23 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.43% या 0.67 रुपये चढ़कर 28.21 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

HCC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 27 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 16 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर 76 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 642 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

HCC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार मई 2011 में 0.40 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने मई 2010 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, मई 2009 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, मई 2008 में 0.80 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2001 में 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 24, 2025