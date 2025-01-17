HAVELLS India Share: तिमाही नतीजे के साथ डिविडेंड का हुआ एलान, शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद HAVELLS India ने तीसरी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया। इस एलान में कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन के साथ शेयरधारकों को लाभांश देने की भी घोषणा कर दी। इन घोषणाओं के बाद आज सुबह कंपनी के शेयर करीब 2 फीसदी चढ़ गए। खबर लिखते वक्त हैवल्स इंडिया के शेयर 1.19 फीसदी की तेजी के साथ 1,576.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

कैसा रहा कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन? (HAVELLS India Q3 Result)

नेट प्रॉफिट: चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 287 करोड़ रुपये से गिरकर 278 करोड़ रुपये हो गया है।

इनकम: कंपनी ने बताया कि कारोबारी साल 2024-25 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इनकम 4,414 करोड़ से बढ़कर 4,889 करोड़ रुपये हो गया।

EBITDA: तीसरी तिमाही में HAVELLS India का EBITDA 432 करोड़ से घटकर 426.4 करोड़ रुपये पहुंत गया। वहीं, EBITDA मार्जिन 9.8 फीसदी से गिरकर 8.7 प्रतिशत हो गया।

कंपनी दे रही शानदार डिविडेंड (HAVELLS India Dividend 2025)

कंपनी ने बताया कि वह शेयरधारकों को 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। डिविडें के लिए रिकॉर्ड डेट 22 जनवरी 2025 तय की गई है। इस डिविडेंड से पहले कंपनी ने पिछले साल दो डिविडेंड दिये थे।

शेयर का प्रदर्शन (HAVELLS India Share Performance)

एक साल में कंपनी के शेयर 10.16 फीसदी चढ़े हैं। वहीं, बीते छह महीने में शेयर में 15.35 फीसदी की गिरावट देखी गई। हैवल्स इंडिया शेयर का 52-वीक हाई 2,106 रुपया और 52-वीक-लो 1,280 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।